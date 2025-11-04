快訊

台灣中油油管13年前遭竊油集團挖破 去年才求償57.8萬...敗訴確定

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

台灣中油公司指控男子彭永志、郭蔡吉、林泓嶸於2012年組「竊油集團」，在桃園市新屋區台15線南下車道57.73公里處開挖中油的輸油設備，因油壓異常，同年12月東窗事發。中油認為3人雖未竊得逞，但油管破裂，花了57萬8550元修復，因此提損害賠償訴訟，要求3人連帶賠償。因請求權已罹於時效，台灣高等法院今判中油敗訴確定。

刑事部分，彭永志、郭蔡吉、林泓嶸被依結夥3人以上竊盜未遂罪各處3月得易科罰金之刑定讞。林未扣案的犯罪所得1萬500元沒收。

台灣中油起訴主張，彭永志等人在2012年11、12月間，以挖掘地道、鑿穿油管並接安全閥，再外接油管的方式竊油，因公司即時察覺而未遂，因修復油管而支出57萬8550元，這筆錢應由3人賠償。

彭永志表示，中油從2012年12月就發現油壓異常，導致他們「竊油未成」，中油請求油管修理費用，卻遲至2024年8月7日才提告，侵權行為損害賠償請求權已罹於時效消滅，因此拒絕給付。

高院民事庭認為，中油的確有受害，彭永志、郭蔡吉、林泓嶸應負共同侵權行為責任，中油求償有據。但中油2024年8月14日才提起本件訴訟，已經超過10年，被告依民法第197條第1項規定主張時效抗辯有理。

高院指出，民法第197條第2項規定所謂「依關於不當得利之規定」，請求加害人返還其所受利益，仍須具備不當得利請求權的構成要件。林泓嶸因參與犯罪行為，其他被告雇請他工作而給他1萬500元報酬，不是歸屬於中油的利益，中油請求郭蔡吉等連帶返還報酬並無理由。

高院審理後，維持桃園地院判決，駁回中油上訴，全案確定。

台灣中油公司指控男子彭永志、郭蔡吉、林泓嶸於2012年組「竊油集團」，3人雖未竊得逞，但油管破裂，花了57萬8550元修復，因此提損害賠償訴訟，要求3人連帶賠償。因請求權已罹於時效，台灣高等法院今判中油敗訴確定。示意圖／聯合報系資料照
台灣中油公司指控男子彭永志、郭蔡吉、林泓嶸於2012年組「竊油集團」，3人雖未竊得逞，但油管破裂，花了57萬8550元修復，因此提損害賠償訴訟，要求3人連帶賠償。因請求權已罹於時效，台灣高等法院今判中油敗訴確定。示意圖／聯合報系資料照

