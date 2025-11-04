押了！惡房客開車撞民宅釀2死 台中地院今午裁定羈押禁見
台中市許姓男子因續租房屋、性騷糾紛，不滿林姓房東一家，昨天凌晨開車衝撞房東弟媳住處，釀成火警，屋內林男弟媳及其17歲姪女喪生，檢方在3日深夜11時許，以涉犯殺人、公共危險罪，向台中地院聲請羈押禁見，院方今天中午裁定羈押禁見。
台中地檢署在3日上午接獲烏日警分局通報，許姓男子（64歲）在3日凌晨2時許，駕駛廂型車至烏日區五光路某處民宅前，基於殺人及放火燒燬供人使用住宅之犯意，以倒車衝撞該民宅，造成爆炸並引發猛烈火災，致屋內被母女二人不幸罹難。
中檢指派檢察官張凱傑組成專案小組，指揮烏日分局及相關鑑識單位進行蒐證調查，通知財團法人犯罪被害人保護協會台中分會同步啟動關懷機制，提供被害人家屬必要之協助。
經檢察官指揮警方至現場採證、調閱監視器鎖定涉案許姓男子，3日上午11時26分許，持檢察官核發拘票，循線拘提許男到案，經檢察官率同法醫相驗死者2 人遺體後，已定期解剖，同時指揮專案小組續行調查。
經檢察官在3日深夜偵訊後，認定許男涉犯放火燒燬現供人使用之住宅未遂、殺人等罪，嫌疑重大，所犯均屬最輕本刑5年以上有期徒刑之重罪，有相當理由認其有逃亡、湮滅證據及勾串證人之虞，且有事實足認為有反覆實行同一放火罪之虞，為確保後續偵查、審判程序，認有羈押必要，訊後向台中地方法院聲請羈押禁見。
台中地檢署表示，縱火殺人不僅奪人性命，更動搖社會安全根本，對於此類嚴重暴力犯罪，檢方將秉持依法嚴辦之立場，徹底查明案情真相，期使真相還原並撫慰被害家屬，維護社會正義。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言