桃園龍潭警10月取締酒駕數較去年增1.5倍 三成屬二次酒駕慣犯
桃園市龍潭警察分局統計，10月酒後駕車大執法專案共取締酒後駕車45件，對比去年同期17件增加165%。執法路段都是警方依據數據分析，鎖定易發生酒駕肇事路段，及常見酒駕的行為地點，不定點、不定時攔截，不讓駕駛人存僥倖。
龍潭警分局針對轄內龍潭地區做研析，每日規劃專案勤務，採不定點、不定時方式執行道路臨檢，並結合封鎖式路檢與機動巡邏攔查等方法，運用優勢警力強勢執法取締，以有效防杜酒後駕車。經統計，
10月45件酒後駕車，其中行政違規（酒測值0.24mg/L以下）10件、涉嫌觸犯公共危險罪（酒測值0.25mg/L以上）移送地檢署35件，較去年同期取締件數17件成長165%。45件中又有14件是5年以內第2次以上酒駕，顯見部分民眾，雖然遭到取締處罰，仍會有酒後駕車行為，警方於是積極取締，針對心存僥倖及有再犯之虞者以往的行為模式，包括攔查路段與時間都透過數據加以分析，精準執法和加強查緝力道。
龍潭警分局長施宇峰表示，10月取締酒後駕車較去年增加28件，顯示酒駕問題仍然存在，執法工作更顯迫切與必要，11月起另外規畫「行人交通安全大執法」，針對車不讓人、行人違規加強取締，大執法也會把取締酒駕納入重點勤務。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言