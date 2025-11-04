檢察官私訊女網友「開房間」 違反倫理規範 檢審會：記警告

李姓檢察官遭檢舉私訊女網友「Motel很好玩」、「跟我去開房間」等，台北地檢署召開檢察官職務評定審議會，決議予李警告處分，將李移送法務部檢察官人事審議委員會懲處，檢審會決議核予李警告之行政處分。

據了解，李姓檢察官今年2月透過交友軟體「Coffee Meets Bagel」認識暱稱「Kristen」的女網友，多次以LINE傳訊對方「Motel很好玩」、「那等下跟我去開房間」等訊息，法務部獲匿名檢舉後辦理。