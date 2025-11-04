偽造祭祀公業系統表詐領6千萬 台北分署拍賣不動產
法務部行政執行署台北分署執行檢察機關囑託案件，本月11日上午11時在分署4樓拍賣室舉辦「五打七安聯合拍賣會」，當日將拍賣士林地方檢察署囑託變價的吳姓受刑人名下台北市中正區的不動產，從183萬元起標。
台北分署表示，新北市汐止區蔡姓市民為領取「祭祀公業保儀大夫」6千餘萬元土地徵收補償費，委由吳姓受刑人申請土地清理，吳明知「祭祀公業保儀大夫」屬神明會，卻提供不實沿革、派下員系統表，申請變更「祭祀公業保儀大夫」管理人。
吳屢遭駁回後，與時任汐止市長違法核發派下員全員證明書，使蔡姓市民得以變更為「祭祀公業保儀大夫」之管理人，因而取得土地徵收補償費。
法院審理，依圖利罪判吳有期徒刑4年，褫奪公權3年，未扣案犯罪所得6650萬元沒收，士林地檢署隨後扣押吳名下台北市中正區南海段土地，囑託台北分署實施變價。
分署說，拍賣土地坐落台北市羅斯福路二段66巷，面積126平方公尺，吳持分萬分之211，使用分區為第參種商業區，本次是第二輪拍賣，拍賣底價為183萬元。
