推帕金森氏症母親跌倒致死竟喊「我就孽子啦」 判4年半定讞

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

台中市邱姓男子去年與罹患帕金森氏症的母親口角，猛力推75歲母親一把，導致母親重心不穩跌倒，頭部撞擊地面，最終因顱骨骨折、顱內出血而身亡，最高法院依傷害直系血親尊親屬致死罪判4年6月徒刑定讞。

邱2024年2月11日下午4時許，在住處廚房與母親發生爭執，心生不滿，便猛力推母親肩膀一次，造成母親重心不穩向後倒地，頭部撞擊地面，頭部外傷、顱骨骨折及顱內出血，送醫急救後仍因傷勢引發多重器官衰竭，宣告不治。

邱犯案當下還朝癱軟的母親咆哮大喊「我就孽子啦」，且眼見行為被家中監視器拍下還偷刪畫面。邱坦承犯行，檢方偵結起訴求刑10年6月至12年6月，台中地方法院國民法官庭一審認為邱「情堪憫恕」判刑4年6月。

檢方上訴，邱不滿他已經配合國民法官程序審理，檢察官仍上訴，批「莫名其妙」，邱的胞姊出庭數度激動落淚，主張邱在國民法官面前「裝孝子」，不能讓邱交保，「否則下一個走的是爸爸」，也希望法官從重量刑，邱父、胞妹則表明願意和解。

台中高分院二審根據監視器畫面，認定邱一時情緒激動、心有不滿而犯案，但審酌手段沒有使用武器或工具，若論處傷害直系血親尊親屬致死罪最低刑度仍顯過重，因此酌減其刑，一審判決並無違誤，駁回上訴。

檢方再上訴第三審，最高法院認為判決認事用法沒有違背法令之處，量刑妥適，駁回上訴，全案定讞。

圖為示意圖，非當事人。圖／聯合報系資料照片
圖為示意圖，非當事人。圖／聯合報系資料照片

國民法官 母親 監視器

