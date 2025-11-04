快訊

「幣想」洗錢案查扣64萬餘顆泰達幣 下周拍賣初估市價達2千萬元

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

行政執行署士林分署11月11日上午11時將在分署大廳舉辦專案拍賣會，品項包含64萬餘顆泰達幣(價值2000萬元新台幣)、雙北不動產、靈骨塔位、汽車、股票、服飾、電腦、食品等，呼籲民眾踴躍參與。

士林分署表示，此次受士林地檢署囑託辦理64萬餘顆泰達幣變價拍賣，源於檢方今年8月偵破「幣想」公司涉嫌替詐騙集團洗錢案，檢警清查犯罪團體洗錢約23億元、逾千人受害，專案人員4月起陸續搜索拘提，查獲施姓負責人等14人到案，查扣現金6049萬元、64萬顆泰達幣等資產，檢方8月依詐欺、洗錢、組織等罪嫌起訴。

士林分署將64萬餘顆泰達幣分為11標拍賣，每標約9千餘顆至13萬顆不等，讓小資族或專業幣商皆有機會參與競標。

此次也將拍賣雙北多區不動產，包含新北市淡水區英專路2層樓房屋（總坪數約46.76坪，含增建部分7.99坪），鄰近鄧公國小、淡江大學及淡水捷運站，兼具學區宅與捷運宅雙重優勢，目前為第3次拍賣，底價1213萬餘元，遠低於市場行情，值得把握。

另有位在台北市北投區溫泉路3層樓透天厝（總坪數約116.45坪，含各樓層及頂樓加蓋增建部分約54.53坪），為首次拍賣物件，底價為7790萬元，鄰近新北投捷運站、北投國中、北投公園，交通便利、生活機能完善。

除房產外，還有逾60筆土地、2個靈骨塔位將同步拍賣。拍賣會也將競拍2012年、2018年與2019年出廠的汽車，陽信、板信、華泰、三信等銀行股票，以及塑身衣、褲襪、永生花、普洱茶、中古電腦、蜂蜜、奶茶及女裝服飾等物件。

士林分署提醒，動產（含虛擬貨幣）登記時間為上午10時至11時，11時整開始拍賣，應買人須憑身分證辦理登記（公司另檢附公司登記事項卡）後，領取號碼牌入場競標。

虛擬貨幣拍定後，僅限以「匯款」方式付款，拍定人應於當日下午2時至5時，攜帶拍定證明、繳款收據、虛擬貨幣錢包地址（帳戶）資料及身分證明等文件，至士林地檢贓物庫（台北市士林區士東路190號）辦理點交，請有意競標民眾留意上述流程，準時到場。行政執行署士林分署網址：http://www.sly.moj.gov.tw

行政執行署士林分署專案拍賣會將競拍64萬餘顆泰達幣(價值2000萬元新台幣)、雙北不動產、靈骨塔位、汽車、股票、服飾、電腦、食品等。圖/士林分署提供
