5個多月女嬰誤食異物窒息亡 保母過失致死罪法院判處有期徒刑11月

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣50多歲居家托育人員領有保母證蔡女照顧5多月大女嬰，獨留女嬰在2樓，未注意到女嬰拿取不明異物放入口中，導致女嬰因異物梗塞，發現時女嬰臉色蒼白，已無呼吸心跳，現場CPR無起色，隨即將女嬰抱到附近派出所求救，送醫急救後女嬰不治，家屬提告後檢方起訴，屏東地院判處蔡女過失致死處有期徒刑11月，可上訴。

女嬰母親在去年3月4日接獲噩耗，女嬰經急救轉入小兒加護病房，當時昏迷指數3，女嬰最後因口中異物導致窒息，引發缺氧性腦病變，去年4月27日不治。

社會處指出，蔡姓保母在100年11月16日取得托育人員技術士證，101年5月28日在屏東縣執業登記為合格在宅保母。101年9月起收托至去年3月共托育19名幼兒，期間未有重大照顧缺失。

法院審理時，蔡姓保母供述前後不一，還破壞案發現場，誤導警方偵查方向的行為，導致此案的異物到底是什麼？卻無從查證，妨害事實發現，雖然蔡女有符合刑法減刑規定，但仍不宜因此減輕過多。

判決指出，考量蔡女從事保母工作逾10年，應該知道滿5月而未滿6月的兒童，應隨時看顧，且根據該名女嬰的生長發育情形，保母明知知道女嬰已經出現有抓握異物並置入口中情形，應隨時注意女嬰的呼吸順。

判決指出，蔡女當天稱她照顧兩名嬰孩，因為其中一名兒童感冒，因此5個多月大的女嬰獨留在2樓，藉此避免傳染感冒，她就下樓備餐，沒想到20分鐘後，她在上去看，發現女嬰臉色發白異物梗塞，趕緊送醫救治。

判決指出，蔡姓保母坦承犯行也有意願以300萬元與對方和解，但因蔡女沒有據實說出案發過程，過程中因此仍為和解，且蔡女讓家屬有無法彌補的傷痛，且在偵查之初時前述房妨礙真實發現，又沒有實際賠償告訴人所受的損害，讓告訴人在審理中表示難以原諒，此案所宣告之刑，不予以緩刑。可上訴。

屏東縣50多歲居家托育人員領有保母證蔡女照顧5多月大女嬰，獨留女嬰在2樓，未注意到女嬰拿取不明異物，放入口中，導致女嬰因異物梗塞窒息死，屏東地院判處蔡女過失致死處有期徒刑11月，可上訴。圖為屏東地院外觀。圖／報系資料照
