北捷板南線揮刀劃傷高中生 女殺人未遂判4年6月加監護2年

台北捷運板南線去年11月8日晚間，發生一起王姓女子懷疑自己被跟蹤，涉持美工刀劃傷鄭姓高中生臉、頸部的驚悚事件。新北地方法院查出，43歲王女當天疑因發病出現幻聽、幻覺，依殺人未遂罪判處4年6月徒刑，待刑期執行完畢後再施以監護2年。

案發日當天晚間10點15分，王女自新北市板橋新埔站搭乘板南線往頂埔站方向，途中認為17歲的鄭姓高中生正在跟蹤、騷擾她，於是持隨身攜帶的美工刀朝少年頭、頸部揮砍，造成少年多處刀傷。

王女公然揮刀，造成該車次列車第1節到第6節車廂乘車民眾恐慌逃竄，導致王姓、蔡姓等乘客在過程中受傷，並使列車延遲6倍時間到站，不僅陸續影響後續班次正常運行，更引發社會恐慌。

所幸當時鄭姓高中生奮力抵抗，一旁民眾見狀也上前壓制，王女未造成更嚴重的傷害。少年經送醫，共受有左臉8公分、左頸1.5公分、左耳2公分撕裂傷及鼻子2.5乘0.1公分的擦傷。