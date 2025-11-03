聽新聞
預計明年初退休…便當放桌上 最高法院法官周盈文腦出血昏倒急送醫
最高法院法官周盈文今下午被發現在辦公室昏倒，緊急送往台大醫院急救。據悉，周疑似高血壓引發腦出血，目前人在急診等待開刀中。
周盈文是台灣大學法律系畢業，司法官訓練所第26期結業，曾任台灣高等法院行政庭長，目前為最高法院刑八庭法官，預計明年1月退休。
周盈文今下午3時半被法官助理發現昏倒在辦公室的地板上，當時他中午用過餐的便當盒仍放在桌上，研判是中午過後發病，緊急通知救護車在書記官長、庭長等人的陪同下，送台大醫院急救。
周盈文與同為法官的妻子楊絮雲感情深厚，楊絮雲曾為最高法院法官、高等法院民庭法官，先前控訴最高法院「分案霸凌」時，周盈文也出面力挺妻子，楊絮雲已於去年先行退休。
