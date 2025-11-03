陸配溺殺2幼女殺人罪判刑16年半 法官判決理由出爐

大陸籍新住民簡姓女子與婆家爭執，帶8歲、10歲女兒在新北市新店區碧潭風景區跳水，2姊妹溺斃，簡女游上岸，被控成年人故意對兒童犯殺人罪；台北地院國民法官法庭審理，今判簡女有期徒刑16年6月。可上訴。

判決理由指出，簡女有自首事實，考量她利用子女信任使2名女兒進入碧潭後，2女兒因不諳水性及身高不足而溺斃，造成家庭結構的破裂，犯行重大，所生危害至鉅，審酌簡女左眼失明、患有身心疾病、具有勞動能力及意願、社會復歸性高，依法判刑。

2024年7月2日上午10時許，簡女與47歲的白姓丈夫及公婆發生爭執，從新北市中和區帶2個女兒到碧潭，3人從岸邊走下水，簡女以拍照留念為由，牽著一對女兒下水再將手放開，2個女兒遭水流沖走，簡女自行游回岸邊。

簡女向檢警供稱，她犯案後獨自流落在捷運新店總站，曾回住家附近派出所報案請求協尋女兒，2024年7月3日晚間8時再度返回碧潭，無法找到女兒想再尋短，後來進派出所報案，警消尋獲2名溺水姊妹時，已無生命跡象，簡女偵查中羈押迄今。

法院開庭時，簡女表示，想對2個女兒說對不起，也知道犯了無法彌補的錯，願意接受審判結果；她說，會能撐到今天要謝謝女兒托夢給她，還要謝謝台灣的法律讓她在看守所有心理諮商課程。

簡女的辯護人表示，簡女左眼被做生意合夥人砸瞎，失去經濟來源，一家四口搬來台灣，但簡女的公婆在生活細節上要求簡女太苛，簡女在夫家都逆來順受、從未頂撞公婆，建議法官判簡女有期徒刑8年。

檢察官表示，簡女辯稱事發因家庭衝突、與公婆爭執、自己失明痛苦等，但實際上是藉詞報復，溺斃2名幼女後還轉帳給父親，甚至要公婆跪著跟她道歉；檢方說，夫家事發時已知道簡女帶走一對女兒，簡女自首對辦案幫助有限，不應獲減刑寬貸，對簡女求處無期徒刑。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980