林岱樺涉貪自爆半年沒回家 缺衣服穿…法官准她回家了

民進黨高雄立委林岱樺涉嫌詐領助理費、加班費估近1500萬元，雄檢依利用職務機會詐取財物罪起訴林岱樺、胞弟林岱融、弟媳、胞妹林岱縝等10人，高雄地院10月27日首度傳喚林岱樺到庭，林岱樺自爆自己衣服都穿同一套，「因為沒辦法回家」，求法官准她回家，高雄地院日前認為她聲請有理，准她回家與家人同住。

林岱樺因涉貪被限制住居，她另聲請解除限制，變更住居所，27日出庭時，林的委任律師李代昌主張，林岱樺自今年2月20日被搜索後，基於公益寄人籬下，已換了好幾次住宿，目前胞妹也被追加起訴，法院限制應合乎比例原則，准讓林回家與胞妹、母親同住。

法官當庭問檢察官意見，檢方則反對林岱樺與胞妹同住，認為林岱樺姊妹是同案被告，若此例一開，往後恐所有被告都要求比照辦理。

檢方說法疑似戳中林岱樺痛處，當場舉手要求發言，隨後稱公權力對她該搜、該押都做了「我只是要回去同住有什麼不對？」從今年2月搜索後，她都不知道能不能和媽媽講話，一家人像驚弓之鳥不敢往來，就是怕又被檢察官搜索。

當天林岱樺還自爆「搜索到現在衣服都穿同一件」，她現在寄人籬下，沒有任何衣物在身邊，只能穿同一套，像要換季了，天氣冷了南北往返，她想添加衣物也沒辦法回家拿衣服。

法官事後由合議庭共同評議，合議庭認為，限制住居是為防止逃亡，而非限制居住自由，而本案尚有對林岱樺為具保、限制出境出海強制處分，縱使林岱樺與胞妹林岱縝未同住，若其等有心串證時，可持用他人行動電話或電腦上網使用LINE等通訊軟體，亦能達到勾串之目的。