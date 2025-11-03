他無照駕駛、超速連續違規20筆罰逾10萬元不繳 一扣車就乖乖繳錢

38歲吳姓男子積欠交通違規罰鍰共20筆，金額達10萬2500元，均逾期未繳納；案經台南市交通局移送法務部行政執行署台南分署強制執行，分署人員近期前往銀行執行，雖然沒有扣到吳的存款，但隨即到他住處查封名下汽車，吳立即在隔天前往繳清欠款。

台南分署表示，吳姓男子在2019至2020年間因駕駛執照經註銷仍駕駛汽車及2020年騎乘機車闖紅燈等，經高雄市警苓雅分局舉發；之後在2023年至2024年間，吳又無照駕駛汽車、行駛於高速公路汽車駕駛人未繫安全帶、行駛於高速公路超速、行駛高速公路未依規定變換車道。

吳另外還有未依規定駛入來車道等、未依規定繳交停車費、在禁止臨時停車處所停車、不緊靠道路右側停車、在交岔路口十公尺內停車、併排臨時停車等違規，陸續遭警方開罰移送台南市交通局，交通局總計裁處19筆罰鍰；吳還滯欠公路法罰鍰1筆，金額總計達10萬2500元，均逾期未繳納。

案經交通局移送台南分署強制執行，分署執行人員於收案後，核發執行命令扣押吳的存款，但未扣得存款；執行人員日前前往安平區查封吳名下汽車，吳在隔日立即到分署將欠款繳清。