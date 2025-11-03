快訊

中職／林安可確定提旅外FA追夢 餅總4年前的春天就預言過

周杰倫剛私約GD！親友砸2.4億成GD公司股東

聽新聞
0:00 / 0:00

他無照駕駛、超速連續違規20筆罰逾10萬元不繳 一扣車就乖乖繳錢

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

38歲吳姓男子積欠交通違規罰鍰共20筆，金額達10萬2500元，均逾期未繳納；案經台南市交通局移送法務部行政執行署台南分署強制執行，分署人員近期前往銀行執行，雖然沒有扣到吳的存款，但隨即到他住處查封名下汽車，吳立即在隔天前往繳清欠款。

台南分署表示，吳姓男子在2019至2020年間因駕駛執照經註銷仍駕駛汽車及2020年騎乘機車闖紅燈等，經高雄市警苓雅分局舉發；之後在2023年至2024年間，吳又無照駕駛汽車、行駛於高速公路汽車駕駛人未繫安全帶、行駛於高速公路超速、行駛高速公路未依規定變換車道。

吳另外還有未依規定駛入來車道等、未依規定繳交停車費、在禁止臨時停車處所停車、不緊靠道路右側停車、在交岔路口十公尺內停車、併排臨時停車等違規，陸續遭警方開罰移送台南市交通局，交通局總計裁處19筆罰鍰；吳還滯欠公路法罰鍰1筆，金額總計達10萬2500元，均逾期未繳納。

案經交通局移送台南分署強制執行，分署執行人員於收案後，核發執行命令扣押吳的存款，但未扣得存款；執行人員日前前往安平區查封吳名下汽車，吳在隔日立即到分署將欠款繳清。

分署呼籲，為配合行政院「五打七安」政策，加強執行相關罰鍰案件，以保障治安、食安、道安、工安、校安、居安，以及資安；民眾切勿心存僥倖，挑戰公權力。並提醒民眾若有經濟困難而無法一次清償，可檢具相關證明文件申請分期繳納，如拒不繳納，分署將強力執行。

38歲吳姓男子積欠交通違規罰鍰共20筆，金額達10萬2500元，均逾期未繳納，行政執行署台南分署一查封名下汽車，他隨即繳清欠款。記者袁志豪／翻攝
38歲吳姓男子積欠交通違規罰鍰共20筆，金額達10萬2500元，均逾期未繳納，行政執行署台南分署一查封名下汽車，他隨即繳清欠款。記者袁志豪／翻攝

台南 高速公路 無照駕駛

延伸閱讀

影／砂石車擾民超速超載 警拂曉出擊 兩個月取締違規70件

傷亡高過酒駕…機車無照駕駛重罰3.6萬元 雲林虎尾增設練車場鼓勵考照

彰化伸港陳家3姊弟被撞飛 無照男超速撞死2童判1年2月理由曝光

無照男超速撞飛三姊弟釀二死一傷被輕判？彰化法界人士這樣說

相關新聞

台南攤商被嗆「雞雞歪歪」怒提告 法院以此理由駁回了

高姓男子與黃姓男子都是台南市一處觀光城的攤商，雙方均在89名成員的攤商Line群組內，高不滿黃指他「不可理喻、雞雞歪歪」...

陸配溺殺2幼女殺人罪判刑16年半 法官判決理由出爐

大陸籍新住民簡姓女子與婆家爭執，帶8歲、10歲女兒在新北市新店區碧潭風景區跳水，2姊妹溺斃，簡女游上岸，被控成年人故意對...

林岱樺涉貪自爆半年沒回家 缺衣服穿...法官准她回家了

民進黨高雄立委林岱樺涉嫌詐領助理費、加班費估近1500萬元，雄檢依利用職務機會詐取財物罪起訴林岱樺、胞弟林岱融、弟媳、胞...

他無照駕駛、超速連續違規20筆罰逾10萬元不繳 一扣車就乖乖繳錢

38歲吳姓男子積欠交通違規罰鍰共20筆，金額達10萬2500元，均逾期未繳納；案經台南市交通局移送法務部行政執行署台南分...

林岱樺涉貪起訴多次評論案情 雄檢聲請禁言被法院駁回

民進黨立委林岱樺表態參選高雄市長「選到底」，今本月1日晚間在岡山舉辦造勢晚會，因林岱樺多次在外評論案情，雄檢在她造勢前向...

金價飆天價 新北分署也辦「雙11」拍賣市價逾2.5億黃金

每年11月11日的電商年度大事「雙11」即將到來，行政執行署新北分署鑑於近來金價不斷創高，將在雙11當天舉辦史上規模最大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。