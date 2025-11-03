林岱樺涉貪起訴多次評論案情 雄檢聲請禁言被法院駁回

快訊

聯合報／ 記者張議晨徐白櫻／高雄即時報導

民進黨立委林岱樺表態參選高雄市長「選到底」，今本月1日晚間在岡山舉辦造勢晚會，因林岱樺多次在外評論案情，雄檢在她造勢前向法院聲請禁止林評論案情，不過法官認為禁言範圍過廣，駁回檢方聲請。林岱樺對此強調，北檢都不敢對柯文哲下封口令，雄檢竟然要求對她下封口令，雄檢的偏執，可見一斑。

林岱樺因涉嫌詐領助理費被起訴，案件正由高雄地院審理中，但林多次指出因詐領助理費等案遭檢調追殺，高雄地檢署均強調檢方秉持毋枉毋縱原則，依照嚴格程序認定事實及適用法律，所有案件均可受檢視公評，從無任何政治考量。

林岱樺本月1日在高雄岡山舉辦造勢，活動前就宣傳要將檢調不義的起訴內容攤在大家面前。

雄檢認為，林在外多次評論案情，恐有影響共同被告、證人之虞，日前在她造勢前，向法院聲請禁止藉由選舉造勢明義或社群網站，就準備程序中的案件片面解釋證據，以免妨礙審判程序進行。

法院審理後迅速做出裁定，認為雄檢聲請禁止範圍太廣泛，另針對筆錄也就新聞稿回應，聲請無理由，駁回雄檢聲請。

林岱樺對此表示，雄檢對她提出「全面禁言」的要求，地院立刻予以駁回，並強調無罪推定原則。顯示法院在檢視林岱樺的清白，也同時在檢視雄檢的起訴品質。

林岱樺強調，連北檢都不敢對柯文哲下封口令，雄檢竟然要求對林岱樺下封口令，難怪法院立刻予以駁回。雄檢的偏執，可見一斑。

林岱樺日前在岡山舉辦造勢活動，雄檢盼法院裁定讓她不要評論案情被法院駁回。本報資料照片
