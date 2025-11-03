金價飆天價 新北分署也辦「雙11」拍賣市價逾2.5億黃金

快訊

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

每年11月11日的電商年度大事「雙11」即將到來，行政執行署新北分署鑑於近來金價不斷創高，將在雙11當天舉辦史上規模最大的黃金拍賣會，將一口氣釋出逾1700兩、市價近2.6億元的黃金，邀請民眾熱烈參與這場史上「最閃」拍賣會。

新北分署指出，這次拍賣的黃金包括知名瑞士Metalor美泰樂金條共49塊，每塊近1公斤其純度均為AU99.99%；另有黃金條塊38塊，重量介於137克至1496克、2塊各重約37.5克的金元寶和1顆重約6.9克的小金，共計90個品項，切分為22標進行拍賣，總重量高達64公斤，相當於1706.67兩，依照台灣銀行最新金條賣出價計算，市價超過2.58億元。

新北分署表示，該批黃金係因雙北地區11家貴金屬公司，因欠繳2018年度至2021年度營利事業所得稅暨營業稅罰鍰尚欠7億7417萬餘元，由財政部北區國稅局及台北國稅局移送行政執行進行拍賣。

有意願參加應買的民眾，可於11月11日上午8時30分至9時40分，至新北分署12樓「為民服務中心」登記應買，並應交付保證金100萬元，拍賣將於當天上午10時在新北分署11樓會議室舉行。

同時，這次黃金拍賣定有底價且為不公開，由出價最高且達到底價的應買人拍定，拍定價金進限以匯款方式支付，不得使用現金或信用卡方式支付。為避免當天人潮擁擠，及維持拍賣現場秩序及安全維護，新北分署當日將實施相關動線控管，請參加拍賣會的民眾務必配合。

行政執行署新北分署鑑於近來金價不斷創高，將在11月11日舉辦史上規模最大的黃金拍賣會，將一口氣釋出逾1700兩的黃金，市價超過2.6億元進行拍賣。圖／新北分署提供
行政執行署新北分署鑑於近來金價不斷創高，將在11月11日舉辦史上規模最大的黃金拍賣會，將一口氣釋出逾1700兩的黃金，市價超過2.6億元進行拍賣。圖／新北分署提供

黃金 新北 拍賣會

