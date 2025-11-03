帶至碧潭跳水…陸配溺殺2幼女檢察官求處無期徒刑 法官判她16年6月

新北市簡姓陸配（右）帶2名女兒到碧潭下水，2女兒溺斃。圖／聯合報系資料照片 大陸籍新住民簡姓女子與婆家爭執，帶著8歲、10歲女兒在新北市新店區碧潭風景區跳水，2姊妹溺斃，簡女游上岸，被控殺人、兒童及少年福利與權益保障法成年人故意對兒童犯殺人罪，台北地院國民法官法庭審理，今判簡女有期徒刑16年6月。可上訴。

2024年7月2日上午10時許，簡女與47歲的白姓丈夫及公婆發生爭執，從新北市中和區帶2個女兒到碧潭，3人從岸邊走下水，簡女以拍照留念為由，牽著一對女兒下水再將手放開，2個女兒遭水流沖走，簡女則自行游回岸邊。

簡女向檢警人員供稱，她犯案後獨自流落在捷運新店總站，曾回住家附近的派出所報案請求協尋女兒，2024年7月3日晚間8時，她再度返回碧潭，無法找到2個女兒想再尋短，後來走進派出所報案，警消尋獲2名溺水姊妹，已無生命跡象，簡女偵查中羈押迄今。

法院開庭，檢察官表示，簡女無視女兒苦苦掙扎，女兒成為報復的犧牲品，2名幼女溺斃前可能呼救；檢方認為，簡女辯稱事發因家庭衝突、與公婆爭執、自己失明痛苦，但實際上是藉詞報復。

檢方指出，簡女溺斃2名幼女後神態自若，行兇後還轉帳給父親，甚至丈夫著急傳簡訊問她女兒在哪裡，簡女回訊表示要公婆跪著跟她道歉，且簡女事隔30小時才自首，未見真誠悔悟。

檢方說，夫家事發時已知道簡女帶走一對女兒，簡女因身無分文才自首，自首對檢警辦案幫助有限，就算醫師鑑定簡女罹患鬱症，但只是間接影響行為，主張簡女不應獲減刑寬貸，對簡女求處無期徒刑。

簡女的律師認為，檢察官把簡女描述成殘忍的加害人，但這並非簡女的樣貌，判決關係孩子的爸爸、祖父母、姑姑，希望能給這家庭修復的機會。

律師表示，簡女左眼被砸瞎，失去經濟來源，一家四口因此搬來台灣，但簡女的公婆在生活細節上要求簡女太苛，簡女在夫家幾乎都以逆來順受態度面對，幾乎從未頂撞公婆，建議法官判簡女有期徒刑8年。

簡女在最後陳述時表示，想對2個女兒說對不起，也知道犯了無法彌補的錯，願意接受審判結果，另對夫家、自己家人說「對不起，我做錯了」，過去每一分、每一秒都在自責，也深深思考該如何贖罪。

簡女說，會能撐到今天要謝謝女兒托夢給她，還要謝謝台灣的法律讓她在看守所內有心理諮商課程「謝謝大家愛我的女兒，我感受得到」。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980