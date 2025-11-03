快訊

非洲豬瘟病毒疫調結果公布 單一案例、未落實蒸煮廚餘感染可能性最高

MLB／G6賽後訓練師一句話 騙到山本由伸「中0日」神話

KKTV突喊年底關台！整合LINE TV「日劇還在」 帳號整合教學一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

影／台中保大臨檢違規多元計程車…後座有K他命粉末 駕駛喊冤

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市保大特勤中隊在昨晚10時許，在潭子區發現一輛多元計程車違規停車，前往盤查，在車內的後座發現有不明粉末，經初驗有K他命反應，朱姓駕駛喊冤，辯稱疑為前位客人所遺留，非他持有，警方將對朱男採尿釐清，若是其他乘客遺留，也將後續偵辦。

台中市保大特勤中隊在2日晚間10時許，在潭子區豐興路一段執行巡邏時，發現一輛違規臨停的多元計程車，警方主動上前盤查，經員警目視查看，發現車內後座坐墊上有不明白色粉末。

經依程序採樣進行初篩，結果呈第三級毒品K他命陽性反應，該車朱姓駕駛（47歲）全程配合警方調查，並同意製作筆錄說明、採集尿液檢驗，也強調他非持毒、吸毒者，不明粉末應為之前乘客所遺留，警方也將後續偵辦釐清。

保大表示，此案將依尿液檢驗報告結果偵辦，後續將持續加強查緝毒、酒駕工作，以維護市民安全。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

台中市朱姓司機昨天在潭子區違規停車，遭保大臨檢，在車內發現K他命粉末。記者陳宏睿／翻攝
台中市朱姓司機昨天在潭子區違規停車，遭保大臨檢，在車內發現K他命粉末。記者陳宏睿／翻攝

計程車 台中市 毒品

延伸閱讀

「象迷娘」前夫周孝安涉酒駕被抓！等不到代駕認錯還原過程

黃小琥台中開唱場燈無預警全亮10次！全網笑：是遇到臨檢嗎！

多元計程車打滑自撞！女乘客遭拋飛車外亡　警發現「胎紋幾乎磨平」

北市多元計程車打滑自撞 後座女乘客「沒繫安全帶」拋車外沒呼吸

相關新聞

影／台中保大臨檢違規多元計程車…後座有K他命粉末 駕駛喊冤

台中市保大特勤中隊在昨晚10時許，在潭子區發現一輛多元計程車違規停車，前往盤查，在車內的後座發現有不明粉末，經初驗有K他...

影／宜蘭梅花湖上游驚見大量塑膠微粒廢棄物 追查不法集團

宜蘭人氣相當旺的梅花湖風景區，湖光山色，未料被民眾發現位於湖的上游，前往道教總壇三清宮路旁山谷竟被偷倒大量廢棄物，整座山...

高雄男「靠1招」爽看日韓巨星演唱會 被抓包付出10倍代價還要背前科

「高雄櫻花季」去年3月在高雄登場，邀請超過30組台日韓藝人到場，陳姓男子想看演唱會，卻假冒某電視台工程師騙到媒體工作證，...

警報聲驚醒整個社區！嘉義醉男砸車、脫衣、撒野全上演

嘉義縣民雄鄉今天上午發生一起離譜的脫序行為，約30多歲男子手持鐵棍沿著中正大鎮社區一路猛砸停放汽車，汽車警報聲此起彼落，...

遠東航空欠費逾億元 台北分署首次拍賣2客機

法務部行政執行署台北分署今天表示，遠東航空公司自民國108年起積欠台北國際航空站機場服務費等逾新台幣億元，將在11日上午...

資通院標案用陸製舊品！民眾黨告大同醫護洪奇昌偽造文書 前院長貪汙

國家資通安全研究院辦理「醫療攻防演練OT場域建置」標案，民眾黨揭露大同醫護公司違法使用中國生產的網通設備、出具不實新品證...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。