影／台中保大臨檢違規多元計程車…後座有K他命粉末 駕駛喊冤

台中市保大特勤中隊在昨晚10時許，在潭子區發現一輛多元計程車違規停車，前往盤查，在車內的後座發現有不明粉末，經初驗有K他命反應，朱姓駕駛喊冤，辯稱疑為前位客人所遺留，非他持有，警方將對朱男採尿釐清，若是其他乘客遺留，也將後續偵辦。

台中市保大特勤中隊在2日晚間10時許，在潭子區豐興路一段執行巡邏時，發現一輛違規臨停的多元計程車，警方主動上前盤查，經員警目視查看，發現車內後座坐墊上有不明白色粉末。

經依程序採樣進行初篩，結果呈第三級毒品K他命陽性反應，該車朱姓駕駛（47歲）全程配合警方調查，並同意製作筆錄說明、採集尿液檢驗，也強調他非持毒、吸毒者，不明粉末應為之前乘客所遺留，警方也將後續偵辦釐清。

保大表示，此案將依尿液檢驗報告結果偵辦，後續將持續加強查緝毒、酒駕工作，以維護市民安全。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885