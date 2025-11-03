影／宜蘭梅花湖上游驚見大量塑膠微粒廢棄物 追查不法集團
宜蘭人氣相當旺的梅花湖風景區，湖光山色，未料被民眾發現位於湖的上游，前往道教總壇三清宮路旁山谷竟被偷倒大量廢棄物，整座山谷都是滿滿垃圾，民眾氣憤報案。縣環保局初步查看是破碎處理過的塑膠微粒，研判屬事業廢棄物，違規業者恐觸犯一年至三年的有期徒刑。
梅花湖風景區除了是縣內外遊客的旅遊勝地，經常舉辦鐵人三項比賽，前總統馬英九是參賽常客。附近民眾驚見滿滿山谷的廢棄物，痛斥偷倒者太過分，「這個是有計劃性的」，至少被10幾噸的大貨車，偷倒10輛次，數量真的很嚇人。
事發地點位於在道教總廟三清宮附近一塊5000坪大的山坡保育農牧用地，入口處設置鐵門管制，地主之前整過地打算栽種生薑，由於最近宜蘭連日多雨，地主擔心山坡地有狀況情，昨天傍晚上山察看，發現鐵門遭人破壞，農地上被傾倒大量廢棄物。
偷倒地點位於梅花湖風景區的上游山谷，讓人擔心汙染湖水，而且鄰近冬山鄉大進休閒農業區的小埤湖，農民也擔心事業廢棄物若含有毒成份，可能滲入土壤流向小埤湖，要求環保局稽查並清除廢棄物。
縣政府環保局稽查科長胡璧輝表示，昨天傍晚接獲反映，希望進行破袋檢查，因位處偏遠且昨晚天色晚，今天會同陳情人前往現場進行勘查釐清，初步看起來是破碎處理過的塑膠微粒，一般民眾沒有機器可以處理廢塑，應該是收取事業廢棄物的業者，把塑膠做破碎處理後，未載到合法地點收容處理
胡璧輝說，追查行動將包括尋找現場證據及調閱周邊監視器影像，追查行為人，根據現場廢棄物的類型和情節嚴重性，此案可能涉及《廢棄物清理法》不同條文，若涉及較為嚴重的非法傾倒情節，違反第46條規定，行為人將面臨1年至3年有期徒刑；若屬於一般廢棄物是違反第 27 條，屬於行政罰，將處以 1200 元至 6000 元罰鍰。
