高雄男「靠1招」爽看日韓巨星演唱會 被抓包付出10倍代價還要背前科

高雄櫻花季去年邀請多名日韓巨星到場，門票一開賣就秒殺。。圖／7-ELEVEN提供 「高雄櫻花季」去年3月在高雄登場，邀請超過30組台日韓藝人到場，陳姓男子想看演唱會，卻假冒某電視台工程師騙到媒體工作證，成功進場看免費演唱會，事後被現場人員抓包，高雄地院審理後，依詐欺得利罪處拘役35天，得易科罰金。

「高雄櫻花季」去年首度在高雄登場，其中日、韓兩國就各邀請4組知名藝人到場，開賣1分鐘超級搖滾區即完售，活動3日共吸引了近6萬人次購票入場。

去年3月24日晚間，陳男先拿著某家電視台SNG工程師的名片，自稱是媒體工作者，成功向主辦單位騙取了一張媒體工作證，然後他掛著媒體證，成功進入舞台前方，直到工作人員查驗身分，要求他出示相關證件時卻拿不出來，陳男才被拆穿冒用身分，被依詐欺罪嫌送辦。

檢方偵辦時，陳男坦承犯行，檢察官考量他態度良好，犯罪獲利不高，因此偵結依詐欺罪起訴，向法院聲請簡易判決。

高雄地院審理後，法官考量他認罪，依詐欺得利罪處拘役35天，得易科3萬5000元罰金，由於該演唱會搖滾區單日門票價格為1199元，活動共舉辦3日，陳男不法利益共3597元，法院另行宣告沒收，陳男相當於付出門票10倍代價，還要背上詐欺前科。