警報聲驚醒整個社區！嘉義醉男砸車、脫衣、撒野全上演

聯合報／ 記者李宗祐黃于凡／嘉義即時報導

嘉義縣民雄鄉今天上午發生一起離譜的脫序行為，約30多歲男子手持鐵棍沿著中正大鎮社區一路猛砸停放汽車，汽車警報聲此起彼落，驚動整個社區。男子不僅不理會勸阻，稍後竟全身赤裸露出滿身刺青，行徑誇張，嚇壞不少居民，民眾急忙報警。

警方據報後啟動快速打擊部隊，以優勢警力趕抵現場，發現男子情緒激動、坐在地上甚至當場小便，對員警關切不予理會。警方擔心男子情緒失控釀出意外，依法採取強制力將人制伏，先送醫院檢查傷勢，之後帶回派出所偵訊。

經酒測結果，男子酒測值超過1.0毫克，明顯醉態。警方初步調查，男子是社區居民，疑似酒後情緒失控，目前已有5輛汽車遭砸毀損，車體出現多處凹陷與玻璃碎裂。至於男子為何持棍砸車，他面對警方詢問卻說不出明確動機。

民雄分局指出，案件發生於上午8時許，警方抵達後依現行犯逮捕該男子，並依刑法毀損罪嫌移送嘉義地檢署偵辦，同時啟動強制就醫程序，以確保男子及社區居民安全。

警方呼籲，民眾若遇暴力或脫序行為，應保持距離、注意自身安全，並立即撥打110報案通報警方到場處理。民雄分局強調，將持續加強轄內巡邏與防制各類不法犯罪，對於任何暴力破壞行為，警方絕不寬貸，展現維護社會治安的決心。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

嘉義男子酒後失控砸車、裸身便溺嚇壞居民，警方獲報以優勢警力制伏脫序男子。圖／翻攝畫面
情緒 嘉義 失控

