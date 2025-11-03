遠東航空欠費逾億元 台北分署首次拍賣2客機

遠東航空示意圖。圖／聯合報系資料照 法務部行政執行署台北分署今天表示，遠東航空公司自民國108年起積欠台北國際航空站機場服務費等逾新台幣億元，將在11日上午11時首次拍賣遠航名下的2架客機。

台北分署今天發布新聞稿，遠東航空股份有限公司自108年起開始積欠交通部民用航空局台北國際航空站出境航空旅客機場服務費等相關費用逾億元，為貫徹國家公權力並追繳欠款，已將其名下航空器查封，並進行拍賣。

新聞稿指出，這次為第1次拍賣，客機底價僅新台幣500萬元，相當於用1輛豪華休旅車的價錢，就有機會把1架飛機牽回家，此時不出手更待何時。

此外，航空器屬於特殊拍賣標的，不僅稀有且具高度話題性，無論是對於航空產業業者或是尋求特殊投資標的的民眾，均為千載難逢的機會，有興趣的民眾務必把握機會，將具有故事性的飛機納為己有。

分署提醒，民眾若想參與競標，請填具投標書並檢附保證金，並攜帶身分證件到場投標；或選擇通訊投標，民眾如有疑問，可致電洽詢。