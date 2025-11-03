資通院標案用陸製舊品！民眾黨告大同醫護洪奇昌偽造文書 前院長貪汙

國家資通安全研究院辦理「醫療攻防演練OT場域建置」標案，民眾黨揭露大同醫護公司違法使用中國生產的網通設備、出具不實新品證明書，立委黃國昌3名主任今至台北地檢署告發大同醫護董事長洪奇昌涉偽造文書，資通院前院長何全德涉貪汙等罪，呼籲北檢遇到綠色權貴不要雙標放縱。

立委黃國昌中和永和區主任陳怡君指出，資通院「醫療攻防演練OT場域建置」標案，去年由大同醫護得標，大同醫護董事長洪奇昌是民進黨新潮流派系大老、賴清德的恩師，大同醫護得標關於國家重要資安標案，涉以不實新品證明書，提供中國製的產品，明確的違反亂紀，資通院明知一切，卻一路護航、放水，難道這就是民進黨口中的抗中保台、資安級國安嗎？

立委黃國昌汐止金山萬里區主任陳語倢說，標案契約上明載，廠商提供的東西必須是新品，不能是中國品牌、也不能是中國製造的相關資通訊設備，去年12月驗收時發現智慧輸液幫浦、醫護人員手機不是新品。

立法委員黃國昌板橋區主任林子宇表示，此事是重大資安弊案，資安院明知大同醫護違法偽造文書，提供偽造文件導致驗收不合格，卻沒有依法告發；去年12月，資安院時任院長何全德只用一個決行的簽呈，上面僅註明再次限期大同醫護在2025年1月6日前完成改正後辦理。她質疑，資安院該解約不解約，有違法不告發，該停權不停權，資安院到底在做什麼東西？

林子宇說，上周民眾黨團揭露此案，資安院回覆「10月份已收到審計部的通知要檢討，我們會來檢討、會來改善」這樣的答案人民能接受嗎？難不成對大同醫護如此呵護至極，就因為他是新潮流派系大老洪奇昌在背後撐腰嗎？不敢動大同醫護，是因為母公司大同公司董事長就是三立董事長張榮華嗎？