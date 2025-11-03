台南地檢署招考打擊犯罪工作伙伴 將錄取9名檢察官助理
台南地檢署辦理2026年度檢察官助理招考，誠徵打擊犯罪的工作伙伴；南檢表示，竭誠歡迎符合條件者踴躍報考檢察官助理，成為檢察署的一份子，共同加入打擊犯罪的行列，今日已將招考簡章、報名資訊等刊登於地檢署網站，歡迎有志投入檢察官助理工作者踴躍報名。
台南地檢署指出，依據法務部年10月9日函文、法院組織法及檢察官助理遴用訓練業務管理及考核辦法，將進用2026年度檢察官助理，本次招考檢察官助理預計錄取9名，並備取若干名。
南檢說明，檢察官助理協助檢察官處理偵查、公訴、執行案件與事務，薪點比照全國軍公教員工待遇調整時最高標準支給，月支薪約5萬元。進用前三個月為試用期，倘有不能勝任工作、品行不端或違反契約等情事，得依契約終止進用。
南檢指出，歡迎有志者自11月3日起至11月17日止，透過地檢署官網下載報名表，以通訊（掛號郵寄）方式向地檢署報名。
筆試日期訂於11月25日，並於12月5日在地檢署官網公布筆試成績達60分以上可參加電腦中文打字測驗名單，打字測驗訂於12月11日，成績達每分鐘40字以上者於當日續參加口試。地檢署將於12月15日在官網公布錄取9名及備取若干名名單。
