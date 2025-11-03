信徒積欠金紙錢...女宮主發狠拿棍棒抓耙子活活打死人 判9年半定讞

高雄市無極慈聖宮女宮主蔡淑珍不滿顧姓信徒積欠法事、金紙錢，拿木棒、鐵鎚、抓耙子猛力毆打顧，還逼顧簽下本票、交出銀行提款卡、密碼，最高法院依傷害致死罪判處9年6月徒刑，全案定讞。

蔡淑珍因顧積欠法事錢、蓮花金等款項，未依約還款，2022年1月5日下午4時許夥同梁姓男友人及魏姓男信徒，約顧到宮廟談判。蔡女持宮廟裡的木棒、鐵鎚、抓耙子等物品，頻頻毆打顧，顧求饒稱「沒錢」，蔡女仍不滿，逼迫顧簽下本票，一旁的魏還起鬨「欠多少就還多少」，但顧不願就範，於是3人逼顧交出銀行提款卡與密碼。

隔天凌晨，蔡女再指示梁、魏拿著顧的提款卡領錢，但兩張卡僅領出3000元，顧上午8時許欲自行從無極慈聖宮離去，但因傷重已無力行走，多次癱軟在地，蔡淑珍見此仍未協助送醫治療，反而將顧拖行至鳳山區一處公園前棄之不理。顧因雙臀及四肢多處瘀傷、浮腫、皮下和肌肉內大量出血，續發創傷性休克而死亡。

檢方依殺人罪嫌起訴蔡淑珍、梁及魏，一審依傷害致死罪判處蔡女10年；梁、魏2人僅依竊取財物罪各處3月得易科罰金之刑，殺人部分無罪。