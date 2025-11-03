不滿沒幫裝袋…美容師超商砸酒瓶割傷店員 達成調解獲不起訴

台中蔣姓女子今年8月間在南屯區1家全家便利商店，因不滿購買紅酒及購物袋後店員未裝袋，竟打破紅酒造成店員遭玻璃割傷，蔣女遭法辦後，雙方達成調解，檢方今予以不起訴處分。

台中警方今年8月10日凌晨0時25分獲報，南屯區河南路四段的全家便利超商內有人滋事，員警趕到現場時，店內只剩1名男店員在場，已無衝突紛爭，只見結帳櫃台有酒瓶碎裂，店員左手掌遭噴濺玻璃割傷，幸傷勢無大礙。

店員向檢警表示，36歲蔣女到店內購買紅酒及購物袋，結帳後要求將紅酒裝入購物袋，因當時正在忙於其他事務，並表示沒有提供裝袋服務，但對方突然將酒瓶砸碎後，又到貨架拿1罐啤酒，到櫃台開瓶隨意噴灑後離去。

店員因左手掌遭割傷，事後到警局提告傷害告訴。蔣女到案後表示，當時因友人發生不好狀況而心情不佳，原本就已喝了一點酒，到便利商店買酒時有購買購物袋，店員不願協助裝袋，因而「生氣不小心摔破酒瓶」。

全案由警方依傷害罪嫌將蔣女移送台灣台中地方檢察署偵辦，日前蔣女與被害人達成調解，並具狀撤回告訴，檢方今天依法予以不起訴處分。