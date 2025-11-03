路上釘子害路人骨折 吉安鄉公所被判賠52萬定讞

快訊

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮一名吳姓女子去年散步時，遭路面突出釘子絆倒，導致髕骨骨折、長達一年行動不便。她指控吉安鄉公所道路管理疏失求償133萬元；一審判公所須賠52萬餘元，鄉公所不服上訴。台灣高等法院花蓮分院近日判決結果出爐，認定上訴無理由，維持原判，鄉公所敗訴確定。

判決書指出，50多歲的吳姓女子在2023年4月4日上午7時23分，行經吉安鄉干城二街與干城三街路口時，意外被路面突起的釘子絆倒，摔倒後造成左腳髕骨閉鎖性骨折、左大腿肌力萎縮、左膝關節屈曲角度受限、左腳髕骨外翻、左膝關節創傷後退化等傷害。

吳女送醫開刀、住院6天，並接受長期復健，出院後須使用拐杖或助行器輔助行走，醫囑至少休養1年並持續返診復健，嚴重影響生活與工作能力。她向法院主張，因意外造成醫療費與長期無法工作損失，身心受到巨大衝擊，向吉安鄉公所提出國家賠償請求，共計133萬元。

吉安鄉公所表示，施工時並未釘入釘子，該釘子為不明人士、不明時間及原因置入，非公所行為；且公所有定期巡查道路，釘頭極小難以目視發現，公所對於意外地點的道路設置或管理無欠缺，請法院駁回原告訴訟。

不過，法院查驗後認為，該路段屬鄉公所管理範圍，公所雖稱釘子不明來源、露頭極小，但依其提供的巡查任務內容，明載「經常檢查」並要求巡查不僅以目視進行，必要時應配合適當器材，如金屬探測器，以辨識目力難發現異物或破壞。因此，釘子突出路面並非無法預見或不可抗力事件，公所未能採取足以避免危害的措施，構成管理欠缺。

法官認為，國家賠償法第3條第1項規定，公有設施管理不善致人民生命身體受損害者，國家應負賠償責任。本案中，釘子突出造成民眾摔傷屬客觀事實，與道路管理瑕疵具有因果關係，一審裁判公所應賠償52萬9148元及利息，二審法官審酌全案後認均無不當，維持原判確定。

花蓮一名吳姓女子去年散步時，遭路面突出釘子絆倒骨折，她指控吉安鄉公所道路管理疏失求償，台灣高等法院花蓮分院近日判決結果出爐，鄉公所需賠償52萬餘元。記者王思慧／攝影
花蓮一名吳姓女子去年散步時，遭路面突出釘子絆倒骨折，她指控吉安鄉公所道路管理疏失求償，台灣高等法院花蓮分院近日判決結果出爐，鄉公所需賠償52萬餘元。記者王思慧／攝影

