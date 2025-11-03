聽新聞
搭建跨年舞台工人未用安全帶…18公尺高處墜樓亡 承包商被起訴
台北市最High新年城2025跨年活動舞台搭建工人、樂團救贖方舟主唱拉外‧阿利克，從18公尺高處墜落不治，台北地檢署調查死者未確實使用背負式安全帶，依過失致死罪、違反《職業安全衛生法》起訴包商「聯利媒體」黃姓活動負責人、下包商「享受娛樂」、享受娛樂康姓負責人、李姓施工負責人。
檢方調查，聯利媒體以2950萬元承攬台北市最High新年城2025跨年活動，黃男為工作場所負責人，跨年活動燈光、舞台工程等承攬給下包商必應創造公司，必應公司再將「TRUSS結構工程」交付下包商星船音響工程公司，星船公司在將TRUSS結構工程交付「享受娛樂公司」享受娛樂指派李男為施工現場負責人，指揮、監督及管理TRUSS結構工程。
檢方追查，去年12月25日，拉外‧阿利克在市府路1號前廣場的工程工地，攀爬雷爾架從事裝設馬達吊點作業工作，未確實使用背負式安全帶，不慎從約18公尺高的雷爾架外側追落，因高處墜落導致全身多發性鈍創骨折而神經性出血性休克不治。
起訴指出，依職業安全衛生法，雇主指派勞工從事高空作業時，應採取安全措施，提供背負式安全帶並搭配使用雙掛鉤的安全掛繩，以維護施工人員安全，聯利媒體黃俊仁、享受娛樂代表人康曉茹、享樂娛樂李銘傑涉過失致死罪嫌，依法起訴，享受娛樂犯職安法應科以罰金。
