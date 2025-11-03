快訊

蓋好6年不賣 北大特區「神秘大樓」要銷售了

對美軍購F-16能否如計畫交付？ 國防部：明年一定有飛機交運

方向盤「10點10分」握法已過時！專家教正確保命駕駛姿勢 開長途不易累

芬園貓羅溪遭濫倒大批棧板 捉到偷倒男子：處理費太貴

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導

彰化、台中與南投交界的貓羅溪地處偏僻，河畔多次被傾倒廢棄物，11月1日有民眾發現河床疑又被傾倒大量裝潢棧板木材與多袋碎玻璃，彰化警方調閱沿岸監視器以車追人，查出是由一家公司負責人林姓男子所為，請他到案說明，林男坦承因損壞棧板處理費用高，才趁機傾倒於河畔。

芬園鄉貓羅溪河床遭人發現棄置木棧板、木板等廢棄物品，引起社會關注。彰化分局芬園分駐所追查，調閱沿岸監視器循線鎖定一輛自小貨車，發現42歲林姓男子所為，隨即通知林男到所說明，林男坦承因「貪一時之便」違法傾倒廢棄物，全案依廢棄物清理法第28條送環保局裁處。

警方經調閱監視畫面發現，這輛自小貨車自台中市烏日區溪岸路堤岸道路載運棧板及木板進入貓羅溪沿岸，不久車上物品即消失無蹤，林男說承因損壞棧板處理費用高，才趁機傾倒於河畔，經警方會同環保局到場勘查確認物品無誤，依規定移由環保局裁罰。

彰化芬園鄉貓羅溪河床遭人發現棄置木棧板、木板等廢棄物品，引起社會關注，警方調閱沿岸監視器以車追人，查出是由一家公司負責人林姓男子所為。圖／彰化警分局提供
彰化芬園鄉貓羅溪河床遭人發現棄置木棧板、木板等廢棄物品，引起社會關注，警方調閱沿岸監視器以車追人，查出是由一家公司負責人林姓男子所為。圖／彰化警分局提供
彰化芬園鄉貓羅溪河床遭人發現棄置木棧板、木板等廢棄物品，警方以車追人逮到行為人。圖／彰化警分局提供
彰化芬園鄉貓羅溪河床遭人發現棄置木棧板、木板等廢棄物品，警方以車追人逮到行為人。圖／彰化警分局提供

廢棄物 環保局 彰化

延伸閱讀

台中廚餘去化 環保局：以焚化為主逐步取消掩埋

台中環保局貪汙連環爆！又1清潔隊員查出收賄 涉貪汙遭收押禁見

市舊衣回收箱年賺2千萬 還隱藏「關鍵數據」減碳排、救地球

台中環保局再爆貪汙！檢方多波行動傳19人...1清潔隊員遭聲押

相關新聞

信徒積欠金紙錢...女宮主發狠拿棍棒抓耙子活活打死人 判9年半定讞

高雄市無極慈聖宮女宮主蔡淑珍不滿顧姓信徒積欠法事、金紙錢，拿木棒、鐵鎚、抓耙子猛力毆打顧，還逼顧簽下本票、交出銀行提款卡...

不滿沒幫裝袋…美容師超商砸酒瓶割傷店員 達成調解獲不起訴

台中蔣姓女子今年8月間在南屯區1家全家便利商店，因不滿購買紅酒及購物袋後店員未裝袋，竟打破紅酒造成店員遭玻璃割傷，蔣女遭...

馬爾濟斯遭比特犬狠咬致死...飼主請求精神賠償 法院判6萬：寵物就像家人

薛姓女子帶馬爾濟斯犬在台南市一間國小外牆散步，適逢林姓女子帶著混種比特犬到現場，當時比特犬掙脫牽繩，狠咬薛女寵物犬導致傷...

搭建跨年舞台工人未用安全帶…18公尺高處墜樓亡 承包商被起訴

台北市最High新年城2025跨年活動舞台搭建工人、樂團救贖方舟主唱拉外‧阿利克，從18公尺高處墜落不治，台北地檢署調查...

路上釘子害路人骨折 吉安鄉公所被判賠52萬定讞

花蓮一名吳姓女子去年散步時，遭路面突出釘子絆倒，導致髕骨骨折、長達一年行動不便。她指控吉安鄉公所道路管理疏失求償133萬...

公司組改她「室長變職員」 女律師告前東家竟吞2連敗

某產物保險公司法務室黃姓女室長不滿組織改造後，成立法遵部法務室，她從「室長」變職員，未任主管職，她主張擁有美國法學碩士學位、通過中國律師高考，新的涂姓女室長只有財務會計專業，質疑如何管理法律專業人士？黃女提確認職務調動無效訴訟，要求回復職銜並求償199萬8545元，但一、二審接連敗訴。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。