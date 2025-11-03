芬園貓羅溪遭濫倒大批棧板 捉到偷倒男子：處理費太貴

彰化、台中與南投交界的貓羅溪地處偏僻，河畔多次被傾倒廢棄物，11月1日有民眾發現河床疑又被傾倒大量裝潢棧板木材與多袋碎玻璃，彰化警方調閱沿岸監視器以車追人，查出是由一家公司負責人林姓男子所為，請他到案說明，林男坦承因損壞棧板處理費用高，才趁機傾倒於河畔。

芬園鄉貓羅溪河床遭人發現棄置木棧板、木板等廢棄物品，引起社會關注。彰化分局芬園分駐所追查，調閱沿岸監視器循線鎖定一輛自小貨車，發現42歲林姓男子所為，隨即通知林男到所說明，林男坦承因「貪一時之便」違法傾倒廢棄物，全案依廢棄物清理法第28條送環保局裁處。