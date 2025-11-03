芬園貓羅溪遭濫倒大批棧板 捉到偷倒男子：處理費太貴
彰化、台中與南投交界的貓羅溪地處偏僻，河畔多次被傾倒廢棄物，11月1日有民眾發現河床疑又被傾倒大量裝潢棧板木材與多袋碎玻璃，彰化警方調閱沿岸監視器以車追人，查出是由一家公司負責人林姓男子所為，請他到案說明，林男坦承因損壞棧板處理費用高，才趁機傾倒於河畔。
芬園鄉貓羅溪河床遭人發現棄置木棧板、木板等廢棄物品，引起社會關注。彰化分局芬園分駐所追查，調閱沿岸監視器循線鎖定一輛自小貨車，發現42歲林姓男子所為，隨即通知林男到所說明，林男坦承因「貪一時之便」違法傾倒廢棄物，全案依廢棄物清理法第28條送環保局裁處。
警方經調閱監視畫面發現，這輛自小貨車自台中市烏日區溪岸路堤岸道路載運棧板及木板進入貓羅溪沿岸，不久車上物品即消失無蹤，林男說承因損壞棧板處理費用高，才趁機傾倒於河畔，經警方會同環保局到場勘查確認物品無誤，依規定移由環保局裁罰。
