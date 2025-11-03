快訊

馬爾濟斯遭比特犬狠咬致死...飼主請求精神賠償 法院判6萬：寵物就像家人

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

薛姓女子帶馬爾濟斯寵物犬在台南市一間國小外牆散步，適逢林姓女子帶著混種比特犬到現場，當時比特犬掙脫牽繩，狠咬薛女的寵物犬導致傷重死亡。比特犬示意圖／本報資料照片
薛姓女子帶馬爾濟斯寵物犬在台南市一間國小外牆散步，適逢林姓女子帶著混種比特犬到現場，當時比特犬掙脫牽繩,狠咬薛女的寵物犬導致傷重死亡。比特犬示意圖／本報資料照片
薛姓女子帶馬爾濟斯犬在台南市一間國小外牆散步，適逢林姓女子帶著混種比特犬到現場，當時比特犬掙脫牽繩，狠咬薛女寵物犬導致傷重死亡；薛女以精神受有極大痛苦共求償10萬元，林女則主張神慰撫金欠缺法律依據，台南地院柳營簡易庭判決林女應賠償66099元。

薛姓女子提起請求損害賠償訴訟指出，她在去年8月25日以牽繩牽繫馬爾濟斯寵物狗至台南市新營區公誠國小外圍散步時，林姓女子攜帶其飼養的混種比特犬至國小牆邊人行道活動，當時林女突然大聲喊叫，導致比特犬受驚並失控掙脫牽繩。

薛女表示，比特犬撲向她的寵物犬，猛烈撕咬、甩動，造成全身重創，雖緊急送醫，仍於隔天宣告不治死亡；林女明知其飼養犬隻為列管犬種，外出應配戴嘴套並妥善管束，竟未令配戴或拉緊牽繩，未盡必要的防護管理義務。

薛女認為，其寵物犬死亡，林女應負侵權行為損害賠償責任，賠償醫療費用22300元、喪葬費用8799元；又她飼養寵物犬逾14年，視為家人，情感深厚，寵物犬死亡令她精神受有極大痛苦，請求精神慰撫金68901元，總計應賠償10萬元。

林女承認飼養的犬隻攻擊薛女寵物犬致死，願意賠償醫療及喪葬費用，但精神慰撫金部分欠缺法律依據；且當時薛女也沒有牽好寵物犬，令其在人行道草地上自由走動，她有將比特犬牽緊靠牆，並大聲提醒薛女應將狗繩牽好。

林女認為，薛女寵物犬向其飼養的比特犬越跑越近，比特犬才掙脫牽繩攻擊，薛女未親手控制牽繩，亦為事故發生重要原因，兩造應均有責任，不可全然歸責於她。

法院說明，考量動物（尤其是寵物）與人具有情感上密切關係，有時已近似於家人間伴侶關係，若將動物定位為「物」，將使他人對動物的侵害，被視為只是對飼主「財產上所有權」侵害，此不僅與目前社會觀念不符，且可能變相鼓勵大眾漠視動物生命及不尊重保護動物。

法院認為，在現行法未明確將動物定位為物的情形下，應認「動物」非物，而是介於「人」與「物」之間的「獨立生命體」，可依其屬性及請求權利不同，適用或類推適用相關法令。因此，飼主得請求填補如動物遺體處理費用的財產上損害及非財產上損害，而不限於寵物市價財產利益。

法院指出，林女飼養的比特犬將薛女寵物犬咬傷致死，自有過失甚明，薛女請求醫療及喪葬費用，林女也不爭執，應予准許；至於精神慰撫金，審酌寵物犬年齡、遭到攻擊咬傷過程、薛女所受精神痛苦及兩造身分、地位等，認得請求金額應以35000元為適當。

至於林女稱薛女也有過失，為薛女否認，法院表示，林女並未提出證據可證明其抗辯屬實，則其主張即無從採，判決林女應賠償66099元，薛女逾此範圍請求，為無理由，應予駁回。

寵物 比特犬 動物

