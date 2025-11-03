快訊

蓋好6年不賣 北大特區「神秘大樓」要銷售了

對美軍購F-16能否如計畫交付？ 國防部：明年一定有飛機交運

方向盤「10點10分」握法已過時！專家教正確保命駕駛姿勢 開長途不易累

北市搭跨年舞台工人墜亡 北檢起訴3人及承包廠商

中央社／ 台北3日電

跨年舞台示意圖，非文中事件圖。 圖／聯合報系資料照
跨年舞台示意圖，非文中事件圖。 圖／聯合報系資料照
北市政府去年底委外舉辦跨年活動，1名工人搭設舞台時不慎自鷹架摔落送醫不治。北檢今依過失致死罪起訴黃姓活動負責人、承攬的享受娛樂及康姓負責人及李姓施工現場負責人。

檢方指出，聯利媒體公司以新台幣2950萬元價格承攬台北市政府觀光傳播局招標的「台北市最High新年城－2025跨年活動」標案後，指派黃姓男子為本案活動的工作場所負責人。

聯利媒體公司將標案的活動燈光、舞台工程及視訊製作等工作交付必應公司承攬，必應公司再將TRUSS結構工程交星船音響工程公司承攬，星船公司又將TRUSS結構工程交付享受娛樂公司（負責人為康姓女子）承攬，享受娛樂公司則指派李姓男子為TRUSS結構工程的施工現場負責人。

檢方表示，受僱於享受娛樂公司的1名工人於民國113年12月25日傍晚6時25分許，在北市信義區市府路1號前廣場工程工地，於攀爬雷爾架從事裝設馬達吊點作業工作時，因未確實使用背負式安全帶，不慎自高度約18公尺的雷爾架外側墜落，經緊急送往醫院救治仍不治死亡。

北檢今天偵查終結，依刑法過失致死罪、違反職業安全衛生法起訴黃男、享受娛樂有限公司、康女、李男。

北市 舞台

延伸閱讀

不是北士科！北市這生活圈房價超狂 「四年從7字頭站上100萬」

老師荒止血 北市缺額曝…議員提解方國中導師減2節課

立委王鴻薇、助理張凱維被控貪汙索賄 北檢傳律師柯晨晧作證

北醫大、北科大2教授涉詐領研究經費逾600萬 新北檢起訴

相關新聞

信徒積欠金紙錢...女宮主發狠拿棍棒抓耙子活活打死人 判9年半定讞

高雄市無極慈聖宮女宮主蔡淑珍不滿顧姓信徒積欠法事、金紙錢，拿木棒、鐵鎚、抓耙子猛力毆打顧，還逼顧簽下本票、交出銀行提款卡...

不滿沒幫裝袋…美容師超商砸酒瓶割傷店員 達成調解獲不起訴

台中蔣姓女子今年8月間在南屯區1家全家便利商店，因不滿購買紅酒及購物袋後店員未裝袋，竟打破紅酒造成店員遭玻璃割傷，蔣女遭...

馬爾濟斯遭比特犬狠咬致死...飼主請求精神賠償 法院判6萬：寵物就像家人

薛姓女子帶馬爾濟斯犬在台南市一間國小外牆散步，適逢林姓女子帶著混種比特犬到現場，當時比特犬掙脫牽繩，狠咬薛女寵物犬導致傷...

搭建跨年舞台工人未用安全帶…18公尺高處墜樓亡 承包商被起訴

台北市最High新年城2025跨年活動舞台搭建工人、樂團救贖方舟主唱拉外‧阿利克，從18公尺高處墜落不治，台北地檢署調查...

路上釘子害路人骨折 吉安鄉公所被判賠52萬定讞

花蓮一名吳姓女子去年散步時，遭路面突出釘子絆倒，導致髕骨骨折、長達一年行動不便。她指控吉安鄉公所道路管理疏失求償133萬...

公司組改她「室長變職員」 女律師告前東家竟吞2連敗

某產物保險公司法務室黃姓女室長不滿組織改造後，成立法遵部法務室，她從「室長」變職員，未任主管職，她主張擁有美國法學碩士學位、通過中國律師高考，新的涂姓女室長只有財務會計專業，質疑如何管理法律專業人士？黃女提確認職務調動無效訴訟，要求回復職銜並求償199萬8545元，但一、二審接連敗訴。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。