北市搭跨年舞台工人墜亡 北檢起訴3人及承包廠商
台北市政府去年底委外舉辦跨年活動，1名工人搭設舞台時不慎自鷹架摔落送醫不治。北檢今依過失致死罪起訴黃姓活動負責人、承攬的享受娛樂及康姓負責人及李姓施工現場負責人。
檢方指出，聯利媒體公司以新台幣2950萬元價格承攬台北市政府觀光傳播局招標的「台北市最High新年城－2025跨年活動」標案後，指派黃姓男子為本案活動的工作場所負責人。
聯利媒體公司將標案的活動燈光、舞台工程及視訊製作等工作交付必應公司承攬，必應公司再將TRUSS結構工程交星船音響工程公司承攬，星船公司又將TRUSS結構工程交付享受娛樂公司（負責人為康姓女子）承攬，享受娛樂公司則指派李姓男子為TRUSS結構工程的施工現場負責人。
檢方表示，受僱於享受娛樂公司的1名工人於民國113年12月25日傍晚6時25分許，在北市信義區市府路1號前廣場工程工地，於攀爬雷爾架從事裝設馬達吊點作業工作時，因未確實使用背負式安全帶，不慎自高度約18公尺的雷爾架外側墜落，經緊急送往醫院救治仍不治死亡。
北檢今天偵查終結，依刑法過失致死罪、違反職業安全衛生法起訴黃男、享受娛樂有限公司、康女、李男。
