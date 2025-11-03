高雄防彈背心 人裝合一、隨警調動下月實施

員警防彈背心目前採「單位保管」，人事異動時須留原單位，基層常抱怨穿到的尺寸不合的背心。圖為員警穿防彈背心值勤情形，與新聞內容無關。記者袁志豪／翻攝 防彈背心是第一線員警不可或缺裝備，但各地警局都由「單位保管」，並非每人一件，且人事異動時背心須留原單位，基層常抱怨尺寸不合，擔心降低防護效能。部分縣市警局擬朝「人裝合一、一人一件」，高雄下月上路，但台北、台中市警局認為仍要審慎評估。

對此，警政署表示，授權各地警察局視實際狀況因地制宜調控，至於跨局調配，因防彈衣屬地方政府財產，有財產轉移等問題，有待商榷。

防彈背心含外、內襯套及抗凹陷板，由警政署統一採購，驗收合格後配發全國各警察機關。但有基層警員反映，使用調走同事留下的舊背心，尺寸很不一定，若無適合尺寸須再詢問分局或向同事借穿，因過去男警人數比女警多很多，防彈衣都偏大件，對女警相當不便。

高市警局現有防彈背心4673件，分派外勤第一線值勤員警4562人，議員黃文益說，員警在初任職單位時，獲分合身防彈背心，但警局每年平均兩次人員統調，背心不隨員警移動，全市5成以上員警可能拿到不合身背心。

「防彈背心尺寸不合成致命隱憂。」黃文益說，不合身恐造成防護板位置偏移，不僅限制員警動作、影響執勤靈活性，甚至暴露身體部位，且多人共用清潔不易，加上毀損遺失，共用制度下也常有責任不明、推托狀況。

高市警局表示，警政署本月再發放千餘件，汰舊換新後，12月實施「防彈衣隨員警異動移轉」，攜至新服務單位繼續使用，

台南市目前第一線外勤女警人數約409人，警局表示，目前尺寸足夠選擇使用，警政署再陸續配發1846件後可達4261件，足供各單位外勤同仁需求及更換為合身尺寸，落實一人一件制度。

桃園市警察局也正評估計畫推行「人裝合一隨人報到」，但全國性調動仍須由警政署統一規畫。

至於台北、台中市警局均表示要再評估，台中市表示，曾抽樣調查，外勤員警傾向維持現狀居多。北市警局表示，若有數量或尺寸等問題，呈報市警局跨單位調配，部分單位會視情況讓防彈衣「隨人」。

警政署指出，現有防彈衣有M、L、XL尺寸，這次採購新增S尺寸，預計今年12月至明年4月陸續配發，可滿足1人1件。