化名小強 約女網友當女友被拒 改名再約卻性侵 被重判

彰化縣一名男子在網路化名「葉小強」約出女網友，兩人逛完夜市後，男子希望女網友假裝是他女友去見爺爺，女網友好心想說就讓老人家開心好了，跟男子回去見完爺爺後，即封鎖男子，男子卻用另一化名再約女子出來，說陪他到操場運動，卻趁機性侵她，彰化地方法院依強制性交罪將他判刑3年2月。

判決書指出，男子在2023年間使用通訊軟體SAYHI帳號化名「葉小強」認識女網友，二人約出逛夜市後，男子要女網友扮成他女友回去見爺爺，女網友好心，想說「陪他假裝一下，讓他阿公開心」，見完爺爺，男子也希望女子和他交往，但女子沒答應，隔天就封鎖男子。

男子不死心，在網路上改名「真心想交女友」和女網友連繫，並以2500元為代價邀女網友到汽車旅館性交易，約定開房間的錢由男子支付，但男子後來又稱訂不到房，欲改約家中，女網友向他要個人照看，男子拒絕提供照片，並說「算了你不想約就不用了」，女子即說她是怕遇到騙子。

男子說那改約某國小見面，又稱陪他運動就會給錢，女網友問「做怎樣的運動」，男子說「跑操場啊」、「你以為學校可以做愛啊」，等女子到學校時，男子又給出自家地址，要女子到這地址見面，男子指示女網友進入車庫，等女子進到車庫時，突把她拉進車內強脫衣並性侵，直到男子家人聽到車庫有聲音，走下來查看，男子才把衣服還給女子，等家人再上樓後，才丟了2500元給女子讓她離開。

但男子否認有強制性交犯行，辯稱他是在網路上約女子性交易，女子是自願跟他車震發生性行為，表示沒有強迫女網友。

女網友卻稱，若知道葉小強約她出來性交易，她就不會答應出來，而且是被拉進車內近距離接觸，發現是葉小強時，即想推開他，但仍無法掙脫而被性侵。