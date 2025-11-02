警察簽婚前簽協議書...婚後被當搖錢樹 蒐集事證訴請離婚法官判准

1名警察認為妻子只把他當作「搖錢樹」，誣指他有家暴行為，屢屢興訟讓他疲於應對，訴請離婚。妻子稱丈夫自毀婚前承諾，有爭執就不給家用，訴請離婚僅為迫使她撤回強制執行。法官指兩人勢同水火，確有難以維持婚姻重大事由，判准離婚。

判決指出，這名警察與妻子在2023年11月10日登記結婚，未生育子女。兩人簽訂婚前協議書，約定由警察支持未來妻子、妻子所生2名女兒及妻子的父親生活費用。

警察起訴主張，原盼能與妻子共創和諧美滿家庭，但妻子婚後阻礙他同住，後因妻子衛生習慣不佳，他也不願與她同住，婚後無任何親密關係，遑論性生活。兩人平時以LINE聯繫，妻子除索討家庭費用、溝通女兒照顧教養問題，幾無情感交流。

警察說，妻子索討金錢，他若不從，她就用不雅言語攻擊他，還向他任職單位申訴檢舉，甚至行向法院訴履行婚前協議，聲請強制執行，導致他的每月薪資遭扣薪、名下股票遭扣押，經濟陷入困難，令他心寒不已，可見妻子一開始就只把他當作搖錢樹利用。

妻子答辯，2020年4月與前夫離婚後，原無再婚之意，現任丈夫極力追求，並承諾會盡力照顧她一家人，婚前協議載明如何照顧及給付金額，她深受感動，認為遇到良人才登記結婚。

妻子指夫妻一主外、一主內分工明確，但丈夫婚後態度丕變，發生爭執就故意不給家用。他提告是倒果為因，忽視她的付出，並將討索討家庭開銷費用，曲解成把他當搖錢樹，並作為離婚理由令人不解。

警察說兩人婚後實際未同居，妻子指是臨訟捏造之詞。警察每月僅有8至10天排休日可回家，他身為警眷，雖感孤單也只能接受。

妻子說，她與丈夫相處時間不長，但非「無實際同居」，丈夫稱稱拒絕發生親密關係，也與事實不符。他訴請離婚僅為迫使她修改婚前協議或撤回強制執行，實無離婚之意，婚姻並未破滅，請求駁回告訴。

基隆地方法院法官審理後指出，被告婚後5個多月，就以丈夫未依婚前協議給付生活、教育及孝親費，提起履行協議之訴，勝訴後聲請強制執行。

法官查出，被告另在2024年3月13日和5月21日，指丈夫家暴並聲請通常保護令，但因查無實據被駁回。2024年3月15日也曾申訴遭性騷擾，檢方調查後處分不起訴、市府性騷擾防治審議會也決議事件不成立。

法官說，被告在婚後4月內，即有諸多案件與原告對簿公堂，原告主張被告屢屢興訟，難以維持婚姻應可採信。兩人諸多案件爭訟，也顯見婚姻已生破綻。兩造確實未長期共同生活，堪認互動關係冷漠。原告也曾因被告大門反鎖無法進屋，雙方缺乏互信。

法官認為，兩造屢屢對簿公堂，恩愛情義蕩然無存。原告訴請離婚，表明無維繫婚姻意願。被告雖表示希望維持婚姻，但未有實質修復情感裂痕作為，婚姻破綻無從癒合。任何人處於此種境況，均將喪失維持婚姻希望程度，原告請求離婚有理由，應予准許。全案可上訴。

