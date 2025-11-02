中校涉共諜判17年發回更審 高院裁定交保科技監控

前空軍中校樓文卿涉共諜案，高院更二審判刑17年。案經最高法院發回，高院更三審裁定樓男5萬元交保、施以科技監控。台灣高等檢察署今天表示，待收受裁定後，研議是否抗告。

全案緣於，台北地檢署起訴，中國大陸解放軍軍官鎮小江（已另案判決確定）依大陸中央軍事委員會設立相關部門人員的指示，利用機會認識在軍中服役多年的退役劉姓軍官及民間人士等人，並加以拉攏，進而結識空軍軍官葛男及樓男。

檢方查出，葛男於民國99年2月將經手的軍事機密會議資料交予劉男，由劉男攜往大陸地區轉交中共官員；樓男於99年間，以行動電話拍攝軍事機密文件，分3次交予劉男，由劉男攜往大陸地區轉交中共官員。

北檢起訴葛男及樓男，台北地方法院移送至台灣高等法院審理。高院一審及更一審均認為罪證不足，判決無罪，經最高法院撤銷發回，由高院更二審審理。

高院更二審113年間認定葛男遭不正訊問且罪證不足，判決無罪；樓男赴國外與中共官員見面，並提供空軍內部文書，涉犯陸海空軍刑法幫助敵人之間諜活動罪，處有期徒刑17年，褫奪公權10年，扣案犯罪所得4000美元沒收，未扣案犯罪所得新台幣5萬元追繳沒收。

案經上訴，最高法院判決葛男無罪確定，另撤銷樓男更二審判決，發回高院。

高院更三審10月31日裁定，樓男以保證金5萬元替代羈押處分，接受電子手環科技設備監控，每天定時以個案手機拍攝面部照片，向監控中心報到，並限制住居於高雄市住處。樓男辦理完成交保及科控。

根據裁定書，樓男涉犯陸海空軍刑法為敵人從事間諜活動罪（經檢察官更正起訴法條為同款後段之幫助敵人之間諜從事活動罪）、交付軍事機密於敵人罪、貪污治罪條例公務員違背職務收賄罪嫌，樓男否認犯行，但依現有卷證資料，足認他犯罪嫌疑重大。

高院更三審聽取樓男及辯護人意見後，認為樓男所涉屬法定刑為死刑或無期徒刑的重罪，考量他在更二審曾受重刑諭知，本於趨吉避凶、脫免刑責、不甘受罰基本人性，有逃匿以規避審判及刑罰執行可能，而有逃亡之虞。

更三審為確保日後審理及執行程序順利進行，權衡國家刑事司法權有效行使、社會秩序及公共利益、樓男居住遷徙自由權受限制程度等，認定樓男現階段雖無羈押必要，但有命其提出保證金、限制住居以及科技監控必要。