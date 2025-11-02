快訊

嘉縣小客車自撞3傷！2歲女童頭頸傷勢嚴重 送醫不治

拍下台灣街道高清圖！大陸衛星「吉林一號」 究竟是什麼來頭

快打開音響！研究曝「這歲數」以上 常聽音樂可降低近40%失智風險

噸重鐵片從天而降！男倉庫操作起重機被砸死 雇主父子遭起訴

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

宜蘭縣某工程行內張姓員工，今年1月於該工程行位於桃園市新屋區的倉庫內操作移動式起重機，吊運重達約1公噸的鐵片不慎滑落，重擊背部釀脊椎與肋骨多處骨折並大量出血身亡。桃園地檢署近日依違反職業安全衛生法及刑法過失致死等罪嫌，起訴雇主吳姓父子。

起訴書指出，71歲及43歲吳姓父子為宜蘭某工程行雇主，負責人為71歲吳男，其兒則負責工程行的日常營運管理，吳姓父子依法應注意並採取多項安全措施，以保障勞工安全，包括起重吊掛作業時，須設有防止吊舉物脫落的裝置；運轉起重機具時，應採取防止吊掛物通過或人員進入下方的設備或措施；工作場所若有物體飛落之虞，應設置防止設備；以及提供並要求勞工佩戴安全帽等防護具。

然而，吳姓父子均疏於注意，今年1月24日，張男於工程行位於桃園市新屋區新聞路的倉庫內，操作起重機吊運長400公分、寬244.5公分、厚1.4公分，重約1公噸的鐵片時，因該起重機未設有防止吊舉中所吊物體脫落裝置，導致鐵片於吊運過程中滑落，因而擊中張男，經同事發現並送醫急救。

然而張男送醫後因背部遭重物頓擊致肌肉組織損傷、脊椎及肋骨多處骨折致大量出血，經搶救仍宣告死亡，令其家屬相當悲痛，案經張男妻子提告。

檢方認為，吳姓父子違反職業安全衛生法第6條第1項第5款的規定，導致同法第37條第2項第1款所規範的死亡職業災害發生，應依同法第40條第1項論以違反職業安全衛生罪；此外，其疏失直接造成勞工死亡的結果，亦同時觸犯了刑法過失致人於死罪。

檢方表示，吳姓父子身為雇主，疏於履行職業安全責任，致使憾事發生，以一行為觸犯數罪名，屬於刑法上的想像競合犯，從一重論處，於日前偵查終結，依違反職業安全衛生法及刑法過失致死等罪嫌起訴。

宜蘭某工程行一名張姓員工今年1月在工程行位於桃園市新屋區的倉庫內操作移動式起重機，吊運重達約1公噸的鐵片時不慎滑落遭砸死。桃園地檢署依違反職業安全衛生法及刑法過失致死等罪嫌起訴雇主吳姓父子。記者周嘉茹／攝影
宜蘭某工程行一名張姓員工今年1月在工程行位於桃園市新屋區的倉庫內操作移動式起重機，吊運重達約1公噸的鐵片時不慎滑落遭砸死。桃園地檢署依違反職業安全衛生法及刑法過失致死等罪嫌起訴雇主吳姓父子。記者周嘉茹／攝影

職業安全 重機

延伸閱讀

台中非洲豬瘟場3度採檢陽性 將採樣飼主住家環境

憲法法庭停擺後可能出判決？ 起因最高法院、最高行政法院對此有歧見

立院初審 破壞海底管線電纜故意犯最高處7年

海保署籲勿丟廚餘入海 違者最高罰3000萬

相關新聞

「要替學生報仇」桃園醉男持螺絲起子衝上桃園客運 乘客嚇壞

桃園市62歲張姓男子昨天傍晚疑似酒後情緒失控，在龜山區萬壽路二段公車站攔下一輛桃園客運，持長達30多公分的大型螺絲起子對...

噸重鐵片從天而降！男倉庫操作起重機被砸死 雇主父子遭起訴

宜蘭縣某工程行內張姓員工，今年1月於該工程行位於桃園市新屋區的倉庫內操作移動式起重機，吊運重達約1公噸的鐵片不慎滑落，重...

台中科大生傳買凶訊息給友 還稱女同學是妓女 最後GG了

王姓男子就讀台中某科技大學期間對顏姓女同學心生不滿，竟用臉書或Instagram傳送給5名友人「對顏女下藥有錢拿」、「你...

偽造57張支票！ 嘉義媳婦掏空鐵工廠千萬判4年2月

嘉義一名謝姓女子，身為丈夫父親名下某鐵工廠出納、會計，負責記帳與開立支票等業務，卻利用職務之便涉侵占公司資金。法院審理，...

委外查表員偷懶靠臆測填度數 水公司短收數十萬水費法院判業者得賠

自來水公司委外抄表員靠臆測填報度數，水公司清查發現有2565戶共短收水費27萬多元，向業者求償，外加商譽損失50萬元。法...

台南政二代佯稱投資吸金近億...父代兒出面和解求交保 法院延押2月

台南市前副市長顏純左四子顏大鈞被控打著「政二代」招牌，利用父親光環招攬投資，涉嫌向梁姓等5名被害人吸金近億元；事發後顏企...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。