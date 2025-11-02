噸重鐵片從天而降！男倉庫操作起重機被砸死 雇主父子遭起訴

宜蘭縣某工程行內張姓員工，今年1月於該工程行位於桃園市新屋區的倉庫內操作移動式起重機，吊運重達約1公噸的鐵片不慎滑落，重擊背部釀脊椎與肋骨多處骨折並大量出血身亡。桃園地檢署近日依違反職業安全衛生法及刑法過失致死等罪嫌，起訴雇主吳姓父子。

起訴書指出，71歲及43歲吳姓父子為宜蘭某工程行雇主，負責人為71歲吳男，其兒則負責工程行的日常營運管理，吳姓父子依法應注意並採取多項安全措施，以保障勞工安全，包括起重吊掛作業時，須設有防止吊舉物脫落的裝置；運轉起重機具時，應採取防止吊掛物通過或人員進入下方的設備或措施；工作場所若有物體飛落之虞，應設置防止設備；以及提供並要求勞工佩戴安全帽等防護具。

然而，吳姓父子均疏於注意，今年1月24日，張男於工程行位於桃園市新屋區新聞路的倉庫內，操作起重機吊運長400公分、寬244.5公分、厚1.4公分，重約1公噸的鐵片時，因該起重機未設有防止吊舉中所吊物體脫落裝置，導致鐵片於吊運過程中滑落，因而擊中張男，經同事發現並送醫急救。

然而張男送醫後因背部遭重物頓擊致肌肉組織損傷、脊椎及肋骨多處骨折致大量出血，經搶救仍宣告死亡，令其家屬相當悲痛，案經張男妻子提告。

檢方認為，吳姓父子違反職業安全衛生法第6條第1項第5款的規定，導致同法第37條第2項第1款所規範的死亡職業災害發生，應依同法第40條第1項論以違反職業安全衛生罪；此外，其疏失直接造成勞工死亡的結果，亦同時觸犯了刑法過失致人於死罪。