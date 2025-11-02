「要替學生報仇」桃園醉男持螺絲起子衝上桃園客運 乘客嚇壞

桃園市62歲張姓男子昨天傍晚疑似酒後情緒失控，在龜山區萬壽路二段公車站攔下一輛桃園客運，持長達30多公分的大型螺絲起子對司機揮舞叫囂，聲稱要為先前遭公車司機毆打的學生報仇。所幸龜山派出所就在對面，警方獲報後火速趕到現場，在20秒內將張男制伏，全案依恐嚇公眾罪移送桃園地檢署偵辦。

據目擊者描述，昨下午5時40分，張男在龜山區萬壽路二段公車站不斷徘徊，並向候車學生提及日前發生的學生專車司機毆打學生事件，情緒激動地表示「怎麼可以這樣，要幫學生報仇」。

隨後張男攔下一輛行經的桃園客運公車，上車後立即開始對司機叫囂，並掏出疑似刀械的工具朝司機揮舞，造成車上乘客及司機心生畏懼。現場民眾不斷要求張男下車，司機也努力安撫張情緒，另有乘客報警求援。

由於事發地點就在龜山派出所斜對面，員警接獲通報後立即趕赴現場。警方表示，大約在張男拿出工具後20秒內就成功將其壓制逮捕，結束了這場驚魂記。

經警方查扣，張男所持的並非刀子，而是一把長度超過30公分的大型螺絲起子。警詢後依刑法第151條恐嚇公眾罪將張男移送桃園地檢署偵辦。警方也提醒民眾對於突發狀況要保持理性，不要激怒對方，並且報警處理，以維護自身安全。