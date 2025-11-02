聽新聞
台中科大生傳買凶訊息給友 還稱女同學是妓女 最後GG了
王姓男子就讀台中某科技大學期間對顏姓女同學心生不滿，竟用臉書或Instagram傳送給5名友人「對顏女下藥有錢拿」、「你對顏下藥，有錢拿，我想她死」、「你下老鼠要讓顏死，我給高額獎金」、「你對顏下藥，很好玩，希望她死」等「買凶」訊息，另稱顏女「賣春」是「妓女」；新竹地院審理終結，王男被依恐嚇危害安全罪判拘役30日，易科罰金3萬元。
判決書指出，王男與顏女都是台中某科技大學學生，王男於就學期間因細故對顏女馨生不滿，今年2月至4月間透過臉書或IG傳送包括「幫我下藥弄死顏女$$$你對顏女下藥，讓她死」、「你對顏女下藥，有錢拿，我想她死，你對顏女下藥，有錢拿，你弄死顏女拍影片，有錢拿」等訊息給5名友人。
另外，王男又傳包括顏女是「妓女、賣身體、賣春」等訊息給友人。最終，這些訊息透過轉傳讓顏女看見，導致顏女心生恐懼，向警方報案提告。
法官認為，王男與顏女先前是同學關係，兩人本應相互尊重，縱使有糾紛，亦應循理性、平和途徑溝通化解，但王卻未能克制控管己身舉止與情緒，率然傳訊給多名友人，以此方式恫嚇顏女，使對方心生恐懼，顯然可見王男情緒管理及自制能力有所欠缺，考量王坦承犯行，本身無前科，但至今未與顏達成和解取得諒解，審酌依依恐嚇危害安全罪判拘。
