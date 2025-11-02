偽造57張支票！ 嘉義媳婦掏空鐵工廠千萬判4年2月

嘉義一名謝姓女子，身為丈夫父親名下某鐵工廠出納、會計，負責記帳與開立支票等業務，卻利用職務之便涉侵占公司資金。法院審理，她自2014年至2018年間，盜用公章偽造支票共57張，先後將金額高達1169萬餘元的票款存入自己帳戶中。嘉義地方法院依偽造有價證券罪判處有期徒刑4年2月，並宣告沒收犯罪所得。可上訴。

判決書表示，謝女係劉姓負責人之媳婦，為三親等姻親，自2011年起在雲林縣某鐵工廠擔任會計出納，管理支票與印章。2014年7月某日起她先將廠內空白支票侵占入己，再盜蓋劉男公章與行號章，偽造支票後向郵局兌現，將款項匯入個人帳戶。直到2018年初，婆婆在媳婦房間內意外發現代收單，才揭露長達多年掏空行為。

經初步清查，謝女以薪資抵償60萬元，並以保險解約金償還93萬6800元，仍有逾千萬元未歸還。法官審酌其多次偽造支票、金額龐大，造成告訴人重大損失，且在偵查初期未坦承犯行，雖後期部分賠償，但未達成和解，仍難免刑責。