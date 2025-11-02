聽新聞
0:00 / 0:00
偽造57張支票！ 嘉義媳婦掏空鐵工廠千萬判4年2月
嘉義一名謝姓女子，身為丈夫父親名下某鐵工廠出納、會計，負責記帳與開立支票等業務，卻利用職務之便涉侵占公司資金。法院審理，她自2014年至2018年間，盜用公章偽造支票共57張，先後將金額高達1169萬餘元的票款存入自己帳戶中。嘉義地方法院依偽造有價證券罪判處有期徒刑4年2月，並宣告沒收犯罪所得。可上訴。
判決書表示，謝女係劉姓負責人之媳婦，為三親等姻親，自2011年起在雲林縣某鐵工廠擔任會計出納，管理支票與印章。2014年7月某日起她先將廠內空白支票侵占入己，再盜蓋劉男公章與行號章，偽造支票後向郵局兌現，將款項匯入個人帳戶。直到2018年初，婆婆在媳婦房間內意外發現代收單，才揭露長達多年掏空行為。
經初步清查，謝女以薪資抵償60萬元，並以保險解約金償還93萬6800元，仍有逾千萬元未歸還。法官審酌其多次偽造支票、金額龐大，造成告訴人重大損失，且在偵查初期未坦承犯行，雖後期部分賠償，但未達成和解，仍難免刑責。
法院並說明，謝女與劉男屬三親等姻親關係，業務侵占罪屬告訴乃論之罪，應於得知犯人後6個月內提告。由於劉家早於2018年已知悉涉案情形，卻延至2023年才提告，已逾法定期間，侵占部分不受理；惟偽造支票行為屬非告訴乃論罪，依法仍須追訴。全案可上訴。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言