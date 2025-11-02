委外查表員偷懶靠臆測填度數 水公司短收數十萬水費法院判業者得賠

自來水公司委外抄表員靠臆測填報度數，水公司清查發現有2565戶共短收水費27萬多元，向業者求償，外加商譽損失50萬元。法官判決業者要賠短收水費，但水公司是獨占事業，民眾仍得用水，無損營業利益，求償商譽損失駁回。

台灣自來水股份有限公司第一區管理處提告指出，被告2021年間承攬瑞芳營運所抄表勞務1年，要派員負責抄表，再由水公司依抄表結果向用戶收費。稽查發現被告實際作業時間異常，且接獲多起用戶客訴抄表錯誤案件，半年後依工作規範通知被告改善，並在契約期滿未再續約。

水公司指出，重新委外承攬抄表業務後，發現抄表指針數登錄有異常，被告雇用的李姓抄表員未確實抄表，並任意回報172戶虛偽不實度數。李男犯行經法院審理後，已依行使業務登載不實文書罪判刑。

水公司清查後發現，除判決認定的172戶外，還有有2565戶用水量也有異常增加情事，肇因是被告先前未實際依水表顯示度數抄表，多以先前用水度數推估任意填載不實度數，使新承攬人在2022年第1次抄表時，出現較前期度數遽升30％異常狀況，推估2565用戶未收取正確水費導致損失27萬4549元

承攬業者答辯，水公司僅憑另案172用戶情形，單方臆測2565用戶都是被告抄表錯誤，導致收費異常，但並未舉證可歸責於被告。且未如實抄表可能高報或低報，溢收、短收均有可能，水公司主張賠償27萬4549元無理由。

業者認為，172用戶水費溢收，須退還用戶部分，應非水公司所受損害。水公司因此額外支出人事成本及營業利益喪失，雖屬財產損害，但水公司單方面創設、推估金額，無法提出計算依據及因果關係，顯有未善盡舉證責任。

基隆地方法院法官審理後指出，被告李姓員工自陳172戶，多期未確實查找水表，任意填載虛偽不實度數，並經判決認定，堪認同地區之2565用戶抄表指針數登錄異常，是因李男以相同手法造成，被告對於水公司未能正確收取水費所生損害，應負損害賠償責任。

法官說，水費採「分段累進計費」，當期用水度數越高、計費單價越高。被告承攬期間「每期實際用水量」已無從確認，要求水公司證明有重大困難。

水公司以2565用戶平均用水量，推估「原告應收水費」扣除「原告實收水費」金額，共計27萬4549元，較其他推估方式低，堪認最有利於被告，求償尚屬合理，應予准許。扣除被告繳納的履約保證金6萬元，被告應給付水公司21萬4549元及利息。