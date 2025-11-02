台南政二代佯稱投資吸金近億...父代兒出面和解求交保 法院延押2月

台南市前副市長顏純左四子顏大鈞被控打著「政二代」招牌，利用父親光環招攬投資，涉嫌向梁姓等5名被害人吸金近億元；事發後顏企圖出境，經拘提到案後裁押，檢方起訴詐欺罪移審續押；顏以努力與被害人談和解為由，向法院請求交保，台南地院裁定延押二月。

檢方8月起訴指出，顏大鈞明知自己無資力，且手上並無投資項目，利用其父親顏純左前為台南市副市長身分、政商關係良好，取信於被害人，於2021至2023年間，佯稱有市府重劃區、科技執法等工程標案可投資，賺取利息分潤等理由，向5名被害人涉詐取財物總計達9198萬多元，近期檢方又追加起訴。

台南地院上月17日開庭時，顏大鈞及律師主張，經父親顏純左努力下，已陸續與3名被害人調解，並給付現金履行調解條件；另有2名被害人金額較為龐大，且計算還原部分本金及利息，金額上較為複雜，希望法官准予交保，可以當面與被害人坐下來好好談。

律師說，顏之前擔心被追債而逃亡，裁押理由認有逃亡之虞，如今他及家人已努力與被害人試圖和解，已無逃亡動機及理由，希望可以准予交保，或科技監控、限制住居所及出海出境取代。

法院指出，依據證人證述、對話紀錄（內含顏大鈞與知名政治人物合照）、轉帳紀錄、匯款紀錄、各本票影本及法院民事裁定、重劃區簡報及養殖蝦場資料、公司及車籍登記資料，足認顏大鈞反覆涉犯詐欺取財罪，嫌疑重大。

法院表示，依證人證述，顏大鈞自今年4月起即失聯，6月10日申辦新門號，並於次日企圖與友人搭機出境，預計出境時間非短，惟因遭境管而未果；顏未能出境，又沒有回戶籍地居住，暫居於台南市一處出租套房，再與友人轉往台中市居住在顏自己也不知地址處所。

後來，台南市刑事警察大隊將顏拘提到案，顏在警詢、偵訊中自承是要躲，在法院準備程序也承認沒有居住於戶籍地，是去高雄；法院認為，顯有事實足認顏有逃亡之虞。

法院認定，顏大鈞供述前後有多處不一，與證人證述情節有相當落差，佐以顏失聯、企圖出境、四處躲藏等，若准予具保，將來配合到庭應訊可能性甚低；且被害人至少5人，近期又有追加起訴，涉及金額龐大，顏反覆涉案情節不清，認羈押原因及必要性仍繼續存在。