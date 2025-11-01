台中環保局貪汙連環爆 清潔隊員收賄涉貪汙重罪遭收押禁見

台中市環保個9月傳出貪汙弊案，檢方、廉政署當時查出北屯區張姓清潔隊員涉和擔任白手套的張姓男子勾結，私下替其他業者載運垃圾圖利、收賄，將2人聲押獲准；中檢昨（10月31日）再發動第二波搜索，傳喚隊員、業者等22人到案，認定其中陳姓隊員收賄，依貪汙罪嫌將他聲押禁見獲准。

全案由台中地檢署檢察官黃鈺雯指揮偵辦偵辦，9月初先查獲環保局北屯區張姓清潔隊員2021年起和張姓業者，私自收取清運費用，並接受非法廢棄物代收業者委託清除、處理廢棄物，使業者規避台中市府所訂廢棄物代清除、處理費用，而圖利業者。

檢方9月4日指揮廉政署中調組、調查局航業處，兵分16路搜索約談14人到案，複訊後將2名張男依貪汙違背職務行為收受賄賂、對主管事務圖利、非法清除、處理廢棄物等罪，犯嫌重大有逃亡串證之虞，向法院聲押禁見獲准，其餘陳姓隊員等5人2至5萬元交保。

未料當時檢廉行動尚未收尾，檢察官仍在複訊還未聲押被告前夕，中市府環保局就先發布新聞稿曝光案情，表示局內透過GPS行車軌跡查核、行動車影像雲端紀錄等科技監管，查獲北屯區張姓等7名隊員涉嫌長期違法收運垃圾，收受不法所得、高粱酒等，環保局事後察覺不妥才緊急下架新聞稿。

果真檢方續追環保局貪汙案，10月31日再持搜索票，赴陳姓隊員於台中市住居所、辦公處所等39處搜索，約談犯罪嫌疑人22人、證人1人到案。

檢方認定，陳姓隊員與9月已遭收押的張姓隊員，自2024年起私自收取清運費用，接受非法廢棄物代收業者委託清除、處理廢棄物，均涉嫌圖利、收賄。

檢察官黃鈺雯複訊至今清晨5點多，依貪汙圖利、違背職務收賄罪等罪嫌，將陳員向法院聲押禁見，黃今下午5點再赴中院羈押庭親自蒞庭，經中院裁定陳員收押禁見；另同案其餘同案隊員、業者等，有8人經檢方諭知3萬元至10萬元不等交保，其餘13名人無保請回。