影／載女友開千萬元法拉利酒駕 遇臨檢大迴轉逆向逃逸不成被逮

今天凌晨4時許，台北市32歲薛姓男子，借來友人千萬元的的法拉利，載29歲周姓女友到東區與友人聚會，席間喝了幾杯威士忌；他離開後與女友要返回北投住家，開上建國高架遇到警方臨檢點，薛男異想天開大迴轉要逆向逃跑，但卻被後方車輛阻擋，警方上前攔查，薛的女友還發酒瘋不願下車，薛男被發現酒駕，依公共危險罪送辦。

大安警分局指出，今天凌晨敦化南路派出所警員張哲嘉、翁豪廷、張棋鈞等人，在忠孝東路三段與建國南路一段口設置臨檢點。薛男上建國高架後，發現臨檢點立即迴轉，想要駛離躲避攔查，但因為當時道路只有兩線道，後方車輛沒有配合讓位，導致他卡在路上進退不得。

警方見狀立即上前攔查，薛男一度不願配合，並兼稱自己沒有逃跑，警方聞到他身上濃重酒味，立即要薛及女友下車，薛咆哮掙扎，最後被警方上銬，警方檢測薛嫌酒精吐氣檢測值為0.4MG/L，當場逮捕；周姓女友原本不願下車，警方不但連請數次，周女下車後還瘋狂、咆哮，也被警方施以管束，由於男友酒駕，周女依道交條例的連坐罰鍰遭罰款。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康