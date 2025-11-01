台中環保局再爆貪汙！檢方多波行動傳19人...1清潔隊員遭聲押

台中市環保局9月傳出貪汙弊案，檢方、廉政署當時查出北屯區張姓清潔隊員涉和擔任白手套的張姓男子勾結，私下替其他業者載運垃圾圖利、收賄，將2人聲押獲准；中檢昨天再發動第二波搜索，一共傳訊19人到案，將其中1名陳姓清潔隊員依貪汙等罪嫌聲押。

全案由台中地檢署檢察官黃鈺雯指揮偵辦偵辦，9月初先查獲環保局北屯區張姓清潔隊員2021年起和張姓業者，私自收取清運費用，並接受非法廢棄物代收業者委託清除、處理廢棄物，使業者規避台中市府所訂廢棄物代清除、處理費用，而圖利業者。

檢方9月4日指揮廉政署中調組、調查局航業處，兵分16路搜索約談14人到案，複訊後將2名張男依貪汙違背職務行為收受賄賂、對主管事務圖利、非法清除、處理廢棄物等罪，犯嫌重大有逃亡串證之虞，向法院聲押禁見獲准，其餘陳姓隊員等5人2至5萬元交保。

當時檢廉行動尚未收尾，檢察官仍在複訊還未聲押被告前夕，中市府環保局就先發布新聞稿曝光案情，表示局內透過GPS行車軌跡查核、行動車影像雲端紀錄等科技監管，查獲北屯區張姓等7名隊員涉嫌長期違法收運垃圾。

環保局新聞稿當時也揭露垃圾車偏離路線142次、張員跨區偏移20次，暗中幫收垃圾，還將不法所得分給其他駕駛、送高粱酒等案情核心，事後發覺不妥才緊急下架。

當時就有熟悉貪瀆案件的檢調分析，全案若仍有向上偵辦線索，卻遭提前曝光恐讓其餘隱藏被告有提前串、滅證疑慮，嚴重影響偵辦作為。