快訊

粿粿堅稱偷吃非主因！談婚變曝「生產費自己出」 5月首提離婚

接受法新社專訪！鄭麗文：「台灣非提款機 」美國期望遠超合理承受範圍

拒絕戀愛腦！3星座女不會「為愛感冒」...摩羯不信甜言蜜語、她自帶防護罩

聽新聞
0:00 / 0:00

台中環保局再爆貪汙！檢方多波行動傳19人...1清潔隊員遭聲押

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中市環保局9月傳出貪汙弊案，檢方、廉政署當時查出北屯區張姓清潔隊員涉和擔任白手套的張姓男子勾結，私下替其他業者載運垃圾圖利、收賄，將2人聲押獲准；中檢昨天再發動第二波搜索，一共傳訊19人到案，將其中1名陳姓清潔隊員依貪汙等罪嫌聲押。

全案由台中地檢署檢察官黃鈺雯指揮偵辦偵辦，9月初先查獲環保局北屯區張姓清潔隊員2021年起和張姓業者，私自收取清運費用，並接受非法廢棄物代收業者委託清除、處理廢棄物，使業者規避台中市府所訂廢棄物代清除、處理費用，而圖利業者。

檢方9月4日指揮廉政署中調組、調查局航業處，兵分16路搜索約談14人到案，複訊後將2名張男依貪汙違背職務行為收受賄賂、對主管事務圖利、非法清除、處理廢棄物等罪，犯嫌重大有逃亡串證之虞，向法院聲押禁見獲准，其餘陳姓隊員等5人2至5萬元交保。

當時檢廉行動尚未收尾，檢察官仍在複訊還未聲押被告前夕，中市府環保局就先發布新聞稿曝光案情，表示局內透過GPS行車軌跡查核、行動車影像雲端紀錄等科技監管，查獲北屯區張姓等7名隊員涉嫌長期違法收運垃圾。

環保局新聞稿當時也揭露垃圾車偏離路線142次、張員跨區偏移20次，暗中幫收垃圾，還將不法所得分給其他駕駛、送高粱酒等案情核心，事後發覺不妥才緊急下架。

當時就有熟悉貪瀆案件的檢調分析，全案若仍有向上偵辦線索，卻遭提前曝光恐讓其餘隱藏被告有提前串、滅證疑慮，嚴重影響偵辦作為。

果真檢方續追環保局貪汙案，又查出後續可疑同夥、涉貪行為，中檢昨再發動第二波行動，前後搜索、傳訊19人到案，檢察官漏夜複訊至今清晨5點多，認定其中1名清潔隊陳姓隊員嫌疑重大，依貪汙等罪嫌將他向台中地院聲請羈押。

台中地檢署。記者曾健祐／攝影
台中地檢署。記者曾健祐／攝影

環保局 貪汙 廢棄物

延伸閱讀

影／高雄寺廟馬路燒金紙惹議 環保局：最重罰10萬

涉偽造文書？豬瘟死豬化製三聯單「數據有落差」 中檢赴台中環保局調紀錄

捐血達人、清潔隊員都入選！龍潭長青敬老楷模表揚 他40年捐12萬cc血

突開車門！台南清潔隊員擊落騎車雙載姊妹花 法官判賠2361萬餘元

相關新聞

台中環保局再爆貪汙！檢方多波行動傳19人...1清潔隊員遭聲押

台中市環保局9月傳出貪汙弊案，檢方、廉政署當時查出北屯區張姓清潔隊員涉和擔任白手套的張姓男子勾結，私下替其他業者載運垃圾...

台版熔爐...台東社福輔導員性侵少年多年 法院判8年刑期

台東縣1名社福機構沈姓生活輔導員長期利用職務之便，對安置機構內多名少年伸出狼爪。台東地方法院近日審結，全案依違反兒童及少...

南投酒駕男輾斃1歲女童還拖行 奪命5年還在爭無罪...上訴二審判更重

南投張姓男子5年前酒駕開小貨車經埔里，撞上1歲8個月大女童後拖行輾斃她，女童祖父聽見「碰！」一聲衝上前抱起，驚見她頭已凹...

男賣屋賺600多萬逃稅165萬 頻出國旅遊還清空名下財產...遭管收

新北市陳姓男子去年中賣掉位於台中市西屯區房屋賺600多萬元，不僅欠稅165萬元且頻出國旅遊還清空名下財產，涉逃稅和隱匿處...

影／高雄男約友人烤肉酒後失控起口角 警到場還在鬧

陳姓男子上月29日深夜11時與友人相約在高市汾陽路路邊烤肉，酒後失控，與盧姓男子起口角，發生肢體拉扯，警方到場喝令「再鬧...

酒駕逆向撞機車釀夫婦人天永隔 檢起訴肇事男將由國民法官審理

越南籍男子阮曰貴2018年來台觀光卻就此失聯，今年勞動節當天中午，涉嫌酒後開車搭載2名逃逸的移工同鄉，行經八德交流道附近...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。