男賣屋賺600多萬逃稅165萬 頻出國旅遊還清空名下財產...遭管收

新北市陳姓男子去年中賣掉位於台中市西屯區房屋賺600多萬元，不僅欠稅165萬元且頻出國旅遊還清空名下財產，涉逃稅和隱匿處分財產，日前遭法務部行政執行署新北分署向法院聲請管收獲准。

新北市30多歲陳姓男子去年6月間出售名下台中市西屯區房地產，欠繳房屋及土地交易所得稅165萬餘元，財政部北區國稅局今年2月間移送新北分署執行。新北分署受理後發現陳男名下已無可供執行之財產，經行政執行官追查，陳男出售台中市不動產扣除相關交易成本及抵押債權後，尚有627萬多元結餘款，陳男未繳納房屋及土地交易所得稅，反而將結餘款轉至祖母、姑姑、叔叔及其他友人等人帳戶並提領上百萬元現金，甚至處分其名下原持有上市櫃公司股票及未上市公司股份，所得金額59萬餘元及120萬元均提領一空，將名下財產處分殆盡，幾乎歸零。

新北分署並查出陳男去年7月至8月，短短2個月間，先後出國4次，顯有相當資力。行政執行官今年3月詢問陳男處分財產原因，他辯稱稱匯款給親友均用於償債，但均未能舉證以實其說，另詢問其出國詳情，他表示與太太出國至澳門慶生及旅遊，還去娛樂場拚一把，當時將全部的現金140萬餘元都賠光。

新北分署今年多次限期陳男履行繳稅義務並限制其出境，陳男稱其現名下已無財產，僅能每月先繳納3000元，新北分署考量陳男具備清償能力卻拒不履行，所提清償方案與欠稅金額顯不相當，且已符合顯有履行義務之可能卻不履行，及隱匿處分財產逃避管收，今年10月27日向新北地院聲請管收，經法院裁定准許。陳男得悉被管收後態度明顯轉變，迅速在10月29日提出具體分期繳納計畫，還先行繳納50萬元並由其叔叔擔任擔保人，新北分署才同意釋放。