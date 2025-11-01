聽新聞
0:00 / 0:00
台版熔爐...台東社福輔導員性侵少年多年 法院判8年刑期
台東縣1名社福機構沈姓生活輔導員長期利用職務之便，對安置機構內多名少年伸出狼爪。台東地方法院近日審結，全案依違反兒童及少年性剝削防制條例等罪，各判處3個月到4年不等，總計44年5個月，應併執行有期徒刑8年，不得易科罰金，全案可上訴。
判決指出，沈男自民國2015年至2023年間，在某私立少年安置機構擔任生活輔導員期間，多次對受照顧少年猥褻、偷拍，甚至拍攝性影像。警方獲報後前往搜索，在他家中查獲手機、筆電及桌電等設備，內含大量不當影像，內容涉及多名被害少年，證據明確。
法院認為，沈男與少年之間屬明顯權勢不對等關係，卻多次利用輔導、陪伴之名侵害受害者，嚴重破壞受照顧少年身心發展，也重創社會對安置體系的信任。雖被告在審理過程中坦承部分犯行，但行為持續多年、影響重大，難以輕縱。
法官審酌其犯後態度、被害人受創情形及社會影響，最終裁定應執行8年徒刑。法院並指出，這起案件凸顯安置機構在監督與人員篩選上的漏洞，呼籲主管機關應加強管理與教育訓練，防止再有兒少受害。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言