台版熔爐...台東社福輔導員性侵少年多年 法院判8年刑期

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

台東縣1名社福機構沈姓生活輔導員長期利用職務之便，對安置機構內多名少年伸出狼爪。台東地方法院近日審結，全案依違反兒童及少年性剝削防制條例等罪，各判處3個月到4年不等，總計44年5個月，應併執行有期徒刑8年，不得易科罰金，全案可上訴。

判決指出，沈男自民國2015年至2023年間，在某私立少年安置機構擔任生活輔導員期間，多次對受照顧少年猥褻、偷拍，甚至拍攝性影像。警方獲報後前往搜索，在他家中查獲手機、筆電及桌電等設備，內含大量不當影像，內容涉及多名被害少年，證據明確。

法院認為，沈男與少年之間屬明顯權勢不對等關係，卻多次利用輔導、陪伴之名侵害受害者，嚴重破壞受照顧少年身心發展，也重創社會對安置體系的信任。雖被告在審理過程中坦承部分犯行，但行為持續多年、影響重大，難以輕縱。

法官審酌其犯後態度、被害人受創情形及社會影響，最終裁定應執行8年徒刑。法院並指出，這起案件凸顯安置機構在監督與人員篩選上的漏洞，呼籲主管機關應加強管理與教育訓練，防止再有兒少受害。

台東縣1名社福機構沈姓生活輔導員，長期利用職務之便，對安置機構內多名少年伸出狼爪，法院判應併執行有期徒刑8年，不得易科罰金，全案可上訴。本報資料照片
台東 社福 性侵

相關新聞

台中環保局再爆貪汙！檢方多波行動傳19人...1清潔隊員遭聲押

台中市環保局9月傳出貪汙弊案，檢方、廉政署當時查出北屯區張姓清潔隊員涉和擔任白手套的張姓男子勾結，私下替其他業者載運垃圾...

台版熔爐...台東社福輔導員性侵少年多年 法院判8年刑期

台東縣1名社福機構沈姓生活輔導員長期利用職務之便，對安置機構內多名少年伸出狼爪。台東地方法院近日審結，全案依違反兒童及少...

南投酒駕男輾斃1歲女童還拖行 奪命5年還在爭無罪...上訴二審判更重

南投張姓男子5年前酒駕開小貨車經埔里，撞上1歲8個月大女童後拖行輾斃她，女童祖父聽見「碰！」一聲衝上前抱起，驚見她頭已凹...

男賣屋賺600多萬逃稅165萬 頻出國旅遊還清空名下財產...遭管收

新北市陳姓男子去年中賣掉位於台中市西屯區房屋賺600多萬元，不僅欠稅165萬元且頻出國旅遊還清空名下財產，涉逃稅和隱匿處...

影／高雄男約友人烤肉酒後失控起口角 警到場還在鬧

陳姓男子上月29日深夜11時與友人相約在高市汾陽路路邊烤肉，酒後失控，與盧姓男子起口角，發生肢體拉扯，警方到場喝令「再鬧...

酒駕逆向撞機車釀夫婦人天永隔 檢起訴肇事男將由國民法官審理

越南籍男子阮曰貴2018年來台觀光卻就此失聯，今年勞動節當天中午，涉嫌酒後開車搭載2名逃逸的移工同鄉，行經八德交流道附近...

