南投酒駕男輾斃1歲女童還拖行 奪命5年還在爭無罪...上訴二審判更重

南投張姓男子5年前酒駕開小貨車經埔里，撞上1歲8個月大女童後拖行輾斃她，女童祖父聽見「碰！」一聲衝上前抱起，驚見她頭已凹陷、腳骨折；南投地院一審依酒醉駕車過失致死罪判張1年，台中高分院二審以張沒和解、又翻供等，認為一審判太輕，撤銷改判1年6月，仍可上訴。

檢警調查，張男2020年8月6日晚上在家喝高粱酒，隔天7日開小貨車行經埔里西安路3段167巷附近，因轉彎沒有減速撞上一旁要過馬路的2歲黃姓女童，對方更慘遭拖行、輾過緊急送醫仍傷重慘死；張經酒測值每公升0.15毫克。

南投地院一審時，張坦承犯行，有行車記錄器畫面、女童診斷證明及酒測紀錄等可佐；一審並根據交通事故鑑定，結果認為張男飲酒開車經彎道未注意車前狀況為肇事主因，女童穿越道路未注意為次因，其父母疏縱未滿14歲小孩於道路步行，也有違規。

一審指出，張酒測值0.15雖未達公共危險門檻，但仍有道路交通管理處罰條例第86條第1項第3款「酒醉駕車」的加重事由，考量張犯後留在現場自首，依法減刑，依酒醉駕車因過失致人於死罪判他1年徒刑。

檢方不服上訴，主張張男犯後一再矯飾犯行，經多次鑑定後，才在一審辯論終結前坦承犯行，導致被害家屬徒勞奔走，且張也沒達成調解、未賠償，被害家屬內心痛苦、煎熬難以言喻，認為張犯後無悔意、態度惡劣，一審僅判1年量刑過輕。

台中高分院二審再次勘驗車禍畫面釐清肇責，另女童祖父也說，當時帶她去看雞，孫女走在前面，後聽到「碰！」一聲就衝過去看，見孫女倒地但車子沒停下，將孫女抱起見她頭部凹陷流血、腿骨折。

二審也說，案發至今5年，張反覆爭執肇事原因，二審時又翻供似主張無罪，認為檢方上訴一審量刑過輕有理由，撤銷改判他1年6月。