快訊

新竹男帶「牛肉堡」看電影…威秀影城拒售票 消保官說話了

5天前才悼念「Benz哥」許紹雄！馮淬帆辭世 發文竟一語成讖

日韓機票999元、五星級飯店99元！易遊網線上旅展開跑

南投酒駕男輾斃1歲女童還拖行 奪命5年還在爭無罪...上訴二審判更重

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

南投張姓男子5年前酒駕開小貨車經埔里，撞上1歲8個月大女童後拖行輾斃她，女童祖父聽見「碰！」一聲衝上前抱起，驚見她頭已凹陷、腳骨折；南投地院一審依酒醉駕車過失致死罪判張1年，台中高分院二審以張沒和解、又翻供等，認為一審判太輕，撤銷改判1年6月，仍可上訴。

檢警調查，張男2020年8月6日晚上在家喝高粱酒，隔天7日開小貨車行經埔里西安路3段167巷附近，因轉彎沒有減速撞上一旁要過馬路的2歲黃姓女童，對方更慘遭拖行、輾過緊急送醫仍傷重慘死；張經酒測值每公升0.15毫克。

南投地院一審時，張坦承犯行，有行車記錄器畫面、女童診斷證明及酒測紀錄等可佐；一審並根據交通事故鑑定，結果認為張男飲酒開車經彎道未注意車前狀況為肇事主因，女童穿越道路未注意為次因，其父母疏縱未滿14歲小孩於道路步行，也有違規。

一審指出，張酒測值0.15雖未達公共危險門檻，但仍有道路交通管理處罰條例第86條第1項第3款「酒醉駕車」的加重事由，考量張犯後留在現場自首，依法減刑，依酒醉駕車因過失致人於死罪判他1年徒刑。

檢方不服上訴，主張張男犯後一再矯飾犯行，經多次鑑定後，才在一審辯論終結前坦承犯行，導致被害家屬徒勞奔走，且張也沒達成調解、未賠償，被害家屬內心痛苦、煎熬難以言喻，認為張犯後無悔意、態度惡劣，一審僅判1年量刑過輕。

台中高分院二審再次勘驗車禍畫面釐清肇責，另女童祖父也說，當時帶她去看雞，孫女走在前面，後聽到「碰！」一聲就衝過去看，見孫女倒地但車子沒停下，將孫女抱起見她頭部凹陷流血、腿骨折。

二審也說，案發至今5年，張反覆爭執肇事原因，二審時又翻供似主張無罪，認為檢方上訴一審量刑過輕有理由，撤銷改判他1年6月。

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

張男2020年8月7日酒駕開貨車經埔里，撞上路邊1歲8個月大女童還拖行輾斃她，法院二審撤銷改判張男1年6月。圖／報系資料照
張男2020年8月7日酒駕開貨車經埔里，撞上路邊1歲8個月大女童還拖行輾斃她，法院二審撤銷改判張男1年6月。圖／報系資料照

女童 南投 酒測

延伸閱讀

禮服酒店闖錯包廂敬酒挨1刀亡 奪命男判11年10月賠242萬

七旬翁性侵14歲表外甥女！揹3罪判關24年、這原因仍需受鞭刑

台中地院判決出現「重大瑕疵」侵害當事人權益…遭二審抓包撤銷

土方利益糾紛嘉義縣退休刑警開槍殺人 二審哽咽認罪改判12年半

相關新聞

台電員工帳戶多了外勤費250元沒發現 被控詐領...二審逆轉獲無罪

台電公司新營區營業處蔡姓技術員被控6年前因故未執行已排定外勤業務，仍由同事請領半天外勤費用250元，一審認他犯詐欺取財罪...

影／GD周末首登大巨蛋 黃牛遭逮聲押獲准...今晨上囚車畫面曝

韓國天王 G-DRAGON（權志龍）本周末首登台北大巨蛋開唱，台北地檢署查出，曾涉周杰倫黃牛票的劉旻岳、張依萍夫妻檔，竟...

台中10歲女童遭跆拳教練猥褻3年 她多年後淚訴：成為破碎的大人

台中吳姓跆拳道教練18年前在北區某國小任教時，朝1名當時4年級女童親吻、摸胸，甚至抓她手握住自己生殖器。被害人陰影在心中...

南投酒駕男輾斃1歲女童還拖行 奪命5年還在爭無罪...上訴二審判更重

南投張姓男子5年前酒駕開小貨車經埔里，撞上1歲8個月大女童後拖行輾斃她，女童祖父聽見「碰！」一聲衝上前抱起，驚見她頭已凹...

影／高雄男約友人烤肉酒後失控起口角 警到場還在鬧

陳姓男子上月29日深夜11時與友人相約在高市汾陽路路邊烤肉，酒後失控，與盧姓男子起口角，發生肢體拉扯，警方到場喝令「再鬧...

酒駕逆向撞機車釀夫婦人天永隔 檢起訴肇事男將由國民法官審理

越南籍男子阮曰貴2018年來台觀光卻就此失聯，今年勞動節當天中午，涉嫌酒後開車搭載2名逃逸的移工同鄉，行經八德交流道附近...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。