影／高雄男約友人烤肉酒後失控起口角 警到場還在鬧

陳姓男子上月29日深夜11時與友人相約在高市汾陽路路邊烤肉，酒後失控，與盧姓男子起口角，發生肢體拉扯，警方到場喝令「再鬧就通通帶回去」，友人急將雙方拉開，告知警方會乖乖的，因在街頭酗酒滋事、喧嘩，警開出可罰1萬元以下罰單。

網路社群「社會事新聞影音」貼出一則影片，兩派人馬在三民區黃興路與汾陽路口，因不明原因在路中爆發衝突，制服員警獲報趕抵現場，雙方還在鬧，警方出面制止。

轄區三民二警分局表示，這起糾紛發生在上月29日深夜11時許，陽明派出所當時獲報汾陽路上有街頭糾紛情事，立即派遣優勢警力前往處理。

警方到場後了解，現場陳姓男子（36歲）與友人相約烤肉聚會，期間喝酒後情緒失控，與友人盧姓男子（36歲）發生口角爭執，員警到場後喝令制止，告誡「再鬧就通通帶回去」，友人將雙方架開，未衍生肢體衝突。

警方指出，由於陳、盧2人酒後在街頭滋事，深夜喧嘩，後續將依違反社會秩序維護法第72條第1項第1款規定，裁處1萬元以下罰鍰。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康