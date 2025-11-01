快訊

新竹男帶「牛肉堡」看電影…威秀影城拒售票 消保官說話了

5天前才悼念「Benz哥」許紹雄！馮淬帆辭世 發文竟一語成讖

日韓機票999元、五星級飯店99元！易遊網線上旅展開跑

影／高雄男約友人烤肉酒後失控起口角 警到場還在鬧

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

陳姓男子上月29日深夜11時與友人相約在高市汾陽路路邊烤肉，酒後失控，與盧姓男子起口角，發生肢體拉扯，警方到場喝令「再鬧就通通帶回去」，友人急將雙方拉開，告知警方會乖乖的，因在街頭酗酒滋事、喧嘩，警開出可罰1萬元以下罰單。

網路社群「社會事新聞影音」貼出一則影片，兩派人馬在三民區黃興路與汾陽路口，因不明原因在路中爆發衝突，制服員警獲報趕抵現場，雙方還在鬧，警方出面制止。

轄區三民二警分局表示，這起糾紛發生在上月29日深夜11時許，陽明派出所當時獲報汾陽路上有街頭糾紛情事，立即派遣優勢警力前往處理。

警方到場後了解，現場陳姓男子（36歲）與友人相約烤肉聚會，期間喝酒後情緒失控，與友人盧姓男子（36歲）發生口角爭執，員警到場後喝令制止，告誡「再鬧就通通帶回去」，友人將雙方架開，未衍生肢體衝突。

警方指出，由於陳、盧2人酒後在街頭滋事，深夜喧嘩，後續將依違反社會秩序維護法第72條第1項第1款規定，裁處1萬元以下罰鍰。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

陳姓男子上月29日深夜與友人在高市汾陽路路邊烤肉，酒後與盧姓男子起口角，發生肢體拉扯，警方到場制止。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
陳姓男子上月29日深夜與友人在高市汾陽路路邊烤肉，酒後與盧姓男子起口角，發生肢體拉扯，警方到場制止。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
陳姓男子上月29日深夜與友人在高市汾陽路路邊烤肉，酒後與盧姓男子起口角，發生肢體拉扯，警方到場制止。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
陳姓男子上月29日深夜與友人在高市汾陽路路邊烤肉，酒後與盧姓男子起口角，發生肢體拉扯，警方到場制止。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
陳姓男子上月29日深夜與友人在高市汾陽路路邊烤肉，酒後與盧姓男子起口角，發生肢體拉扯，警方到場制止。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
陳姓男子上月29日深夜與友人在高市汾陽路路邊烤肉，酒後與盧姓男子起口角，發生肢體拉扯，警方到場制止。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」

衝突 失控 烤肉

延伸閱讀

影／高雄寺廟馬路燒金紙惹議 環保局：最重罰10萬

影／高雄萬聖節「大南瓜」今晚點燈 遊行派對明晚衛武營登場

中職／桃猿「烤肉」烤出總冠軍後 漫談徐若熙、林安可旅外路

中職／「就是要烤肉！」 林立奪冠霸氣喊話：烤的時候一定讓大家知道

相關新聞

台電員工帳戶多了外勤費250元沒發現 被控詐領...二審逆轉獲無罪

台電公司新營區營業處蔡姓技術員被控6年前因故未執行已排定外勤業務，仍由同事請領半天外勤費用250元，一審認他犯詐欺取財罪...

影／GD周末首登大巨蛋 黃牛遭逮聲押獲准...今晨上囚車畫面曝

韓國天王 G-DRAGON（權志龍）本周末首登台北大巨蛋開唱，台北地檢署查出，曾涉周杰倫黃牛票的劉旻岳、張依萍夫妻檔，竟...

台中10歲女童遭跆拳教練猥褻3年 她多年後淚訴：成為破碎的大人

台中吳姓跆拳道教練18年前在北區某國小任教時，朝1名當時4年級女童親吻、摸胸，甚至抓她手握住自己生殖器。被害人陰影在心中...

南投酒駕男輾斃1歲女童還拖行 奪命5年還在爭無罪...上訴二審判更重

南投張姓男子5年前酒駕開小貨車經埔里，撞上1歲8個月大女童後拖行輾斃她，女童祖父聽見「碰！」一聲衝上前抱起，驚見她頭已凹...

影／高雄男約友人烤肉酒後失控起口角 警到場還在鬧

陳姓男子上月29日深夜11時與友人相約在高市汾陽路路邊烤肉，酒後失控，與盧姓男子起口角，發生肢體拉扯，警方到場喝令「再鬧...

酒駕逆向撞機車釀夫婦人天永隔 檢起訴肇事男將由國民法官審理

越南籍男子阮曰貴2018年來台觀光卻就此失聯，今年勞動節當天中午，涉嫌酒後開車搭載2名逃逸的移工同鄉，行經八德交流道附近...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。