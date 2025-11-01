台電員工帳戶多了外勤費250元沒發現 被控詐領...二審逆轉獲無罪

台電公司新營區營業處蔡姓技術員被控6年前因故未執行已排定外勤業務，仍由同事請領半天外勤費用250元，一審認他犯詐欺取財罪判刑4月，不服上訴，律師認行政作業疏失所致，法官認他或有疏失，仍難認定他利用同事遂行其詐欺取財犯行，改判無罪。

檢警調查，蔡男於2019年7月2日下午期間實際並無外出執行外勤業務，竟意圖為自己不法所有而基於詐欺取財犯意，先於同年月1日指示宋姓職員在差勤系統代輸入同年月2日下午1時至5時許外勤不實資訊。

事後，宋於同年月11日依其外勤費報支單逐層陳核，並於29日核撥外勤費用250元給蔡，案經台電員工向台南市調查處告發，循線查獲，蔡被訴詐欺取財罪，一審被判4月，可易科罰金，他不服上訴。

他否認犯罪外，其餘保持緘默。律師為他辯護，關於250元外勤費用爭議，蔡並無任何詐欺動機、犯意或行為等，整件事情，因為時日較遠，蔡確實不復記憶其細節。律師說，本件純粹是蔡跟同事之間的行政作業疏失所致，蔡已經告知同事沒有要外出，同事忘了取消外出。

律師也說，蔡沒有刷卡外出，人事跟會計單位系統卻沒有核對出來，蔡未刷卡外出，為何會有申報250元外勤費；蔡跟大部分的同事一樣，錢進來疏失沒有去核對，而非蔡有要詐欺250元，若蔡確有詐欺犯意，應該會有好幾次這種情形，但蔡只有這一次的疏失。

宋表示，蔡2日的出勤紀錄表是他輸入的，他是依據林姓派工人員前一天開的派工單去填寫，蔡有跟他說2日早上沒有要出去，所以蔡那天的外勤只開下午，蔡後來如果沒有去外勤，應該是他自己要去改。林姓派工人員也說，當天他沒有特別指派蔡於下午時段臨時去現場進行紅外線測繪。

台南高分院合議庭指出，蔡自始至終均未經手該外勤費用申報程序，且外勤日期（7月2日）距離核撥外勤費用時（7月29日），已經過27日之久，蔡可能因遺忘2日未外出執行外勤業務，而收受外勤費用250元。

而且人資部門電腦差勤系統應可勾稽出本件「差假紀錄與報支」不相符合，系統應會顯示「異常」，但本件並無任何證據資料顯示人資部門電腦系統有異常情況，通知或使蔡得知2日並未外出執行外勤業務。