禮服酒店闖錯包廂敬酒挨1刀亡 奪命男判11年10月賠242萬
羅姓男子3年前在台北市禮服酒店闖錯包廂敬酒挨1刀，羅由服務生帶下樓送醫仍身亡，涉持彈簧刀奪命黃姓男子前年8月台北地院一審依殺人罪判刑11年，去年3月高院認符合自首，依殺人罪改判10年11月，黃上訴最高法院去年8月被駁回定讞，新北地院日前判黃應賠償死者家屬242萬元5898元，可上訴。
判決指出，28歲黃姓男子2022年9月3日凌晨到台北市高級禮服酒店找高姓幹部聊天而進入5樓大包廂，但坐在隔壁小包廂的羅姓男子卻酒後闖入要求敬酒，雙方發生口角及肢體衝突，還從包廂裡吵到包廂外，最後在走廊上對峙。
酒店服務生聞聲趕來勸阻，黃男卻拿出彈簧刀朝著羅男左胸狠刺1刀，羅男一度清醒地由服務生陪著搭電梯離開，但到酒店1樓門口時，就因為心包膜囊填塞和心因性休克倒地，送醫前已失去心跳呼吸，急救後宣告不治。黃男案發後逃離現場，當天上午9時許主動帶著凶刀到北市警局自首。
前年8月台北地院一審依殺人罪判刑11年，去年3月高院認黃符合自首條件，依殺人罪改判10年11月，黃上訴最高法院去年8月被駁回全案定讞，新北地院日前判黃應賠償死者已分居父親112萬元，母親130萬元5898元，仍可上訴。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言