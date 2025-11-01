禮服酒店闖錯包廂敬酒挨1刀亡 奪命男判11年10月賠242萬

快訊

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

羅姓男子3年前在台北市禮服酒店闖錯包廂敬酒挨1刀，羅由服務生帶下樓送醫仍身亡，涉持彈簧刀奪命黃姓男子前年8月台北地院一審依殺人罪判刑11年，去年3月高院認符合自首，依殺人罪改判10年11月，黃上訴最高法院去年8月被駁回定讞，新北地院日前判黃應賠償死者家屬242萬元5898元，可上訴。

判決指出，28歲黃姓男子2022年9月3日凌晨到台北市高級禮服酒店找高姓幹部聊天而進入5樓大包廂，但坐在隔壁小包廂的羅姓男子卻酒後闖入要求敬酒，雙方發生口角及肢體衝突，還從包廂裡吵到包廂外，最後在走廊上對峙。

酒店服務生聞聲趕來勸阻，黃男卻拿出彈簧刀朝著羅男左胸狠刺1刀，羅男一度清醒地由服務生陪著搭電梯離開，但到酒店1樓門口時，就因為心包膜囊填塞和心因性休克倒地，送醫前已失去心跳呼吸，急救後宣告不治。黃男案發後逃離現場，當天上午9時許主動帶著凶刀到北市警局自首。

前年8月台北地院一審依殺人罪判刑11年，去年3月高院認黃符合自首條件，依殺人罪改判10年11月，黃上訴最高法院去年8月被駁回全案定讞，新北地院日前判黃應賠償死者已分居父親112萬元，母親130萬元5898元，仍可上訴。

羅姓男子3年前在北市禮服酒店闖錯包廂敬酒挨1刀，羅由服務生帶下樓送醫身亡，奪命黃姓男子去年依殺人罪判刑11年10月定讞，新北地院日前判黃應賠償死者家屬242萬餘元。示意圖／Ingimage
