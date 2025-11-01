台中10歲女童遭跆拳教練猥褻3年 她多年後淚訴：成為破碎的大人

台中吳姓跆拳道教練18年前在北區某國小任教時，朝1名當時4年級女童親吻、摸胸，甚至抓她手握住自己生殖器。被害人陰影在心中揮之不去，去年在網路發文揭露，直言「童年被剝奪，成為1個破碎的大人。」法院以吳男最終坦承，依7個猥褻罪判他1年6月，可上訴。

女子2024年在DCARD論壇發文控訴，那年她10歲讀國小4年級，自己身為跆拳道隊長都最後離開。吳姓教練在摸黑的地下室，緩緩走向她把她抱住，接著親吻了她，還說「這是我們的秘密。」女子也說吳多次脫她衣服、摸胸，好幾次試著讓她握住其勃起的生殖器。

女子更坦言，這樣的關係從她10歲到12歲，成年後發現這非單一猥褻事件，她童年已完全被剝奪，永遠無法當一個正常的孩子，成為一個破碎的大人。

檢警調查，吳男當時在北區某國小擔任跆拳道教練，2007年起指導1名當時4年級的女學生時，吳明知對方未成年，仍在教室樓梯旁、男廁、倉庫，及體育室等，對女學生擁抱親吻、摸胸，甚至還抓她手摸自己生殖器。

檢警查出，吳自2007年自2010年間，除多次在校內對女學生猥褻，還曾利用帶她出去比賽機會，下榻桃園的飯店時摸她下體。

檢方訊時，吳僅坦承2020年2月在跆拳道教室樓梯間對女學生擁抱、親吻，辯稱是女學生先抱住他、接吻，當下覺得不妥將其推開，親密接觸僅這次，其餘都沒有。

檢方查，女子多年後在DCARD論壇發表文章，敘述吳多次擁抱、親吻或摸她身體，還曾數次試著讓她握住生殖器，另有校方性平調查、師生證詞，且吳2010年就曾和女學生家長談賠償，後來雙方和解，偵結依7個對於未滿14歲之女子為猥褻行為罪嫌起訴他。

台中地院審酌，吳男身為跆拳道教練，卻未能遵守師生分際、無法克制自己情慾衝動，對女學生猥褻，釀對方身心健全、人格發展有不良影響，考量他最終坦承、態度尚可，審理時當庭向女子道歉，且吳2010年已賠40萬元和對方父母和解。